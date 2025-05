ŠOKANTNO RODOSLOVLJE / Bijeli dim, crni papa: Tvrdi da ima dokaze da su baka i djed Lava XIV. bili crnci s Haitija

I tako Donald Trump više nije najvažniji Amerikanac na svijetu. Zanimljivo je to primijetio New York Times. Jer, to je danas tihi kardinal iz Chicaga koji je postao papa. O Lavu XIV. ovih ste dana saznali svašta - da lijepo pjeva, da je puno vremena proveo u Južnoj Americi, da je prvi papa Amerikanac. Ali, vjerojatno niste znali da nije bijelac. Bijeli dim, crni papa, pišu najpoznatije katoličke novine u Americi. Iako svoje porijeklo nikada nije javno komentirao, i djed i baka su mu crnci, njegova obitelj je iz multikulturalnog New Orleansa.