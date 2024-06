Američke zastave okrenute naopako bile su simbol smrti države za najokorjelije pristaše Donalda Trumpa, nakon što je postao prvi bivši predsjednik kojemu je presuđeno da je - kriminalac.

"Moja se zemlja okrenula naglavačke. Doslovno su osudili predsjednika Sjedinjenih Država po 36 točaka optužnice, a da nam nisu dali optužbu", rekao je u New Yorku čovjek koji se predstavlja kao Pitchfork Pete.

Pritom, Pete izmišlja, jer naravno da jesu dali optužnicu i njezine sve 34 točke. Ujedno, za zagrižene Trumpiste presuda će mu pomoći u kampanji za reizbor. "Svi ga podržavaju i sretni su. A 6. studenog svi će izaći u gomilama i mislim da će on pobijediti!", rekla je Cherie Corso prosvjedujući ispred njujorškog Trump Towera, dok je osoba predstavljena kao "Hungry Santa" rekao da mu presuda "već pomaže u anketama, skupio je 35 milijuna dolara jučer".

I to stoji, više republikanskih donatora milijardera dalo je desetke milijuna dolara nakon presude. I sam Trump osjeća da na njoj može profitirati. "Dosta smo porasli tijekom prošlog mjeseca jer su svi vidjeli da je ovo namješteno. Bilo je to montirano suđenje. Ali učinit ćemo Ameriku ponovno velikom", rekao je Trump na kraju prve reakcije na presudu.

"Ono što je važno, a što ne znamo sada, a znat ćemo do 11. srpnja, to je utječe li ova presuda dramatično na nezavisne glasače. I to je ono što treba pratiti. Ako utječe, onda je to problem za Trumpa, ako ne utječe, nije nikakav", smatra profesor Zoran Kurelić sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti.

S druge strane, društvene mreže pune su fora na račun presude - od crteža Trumpa iz sudnice, poplave od suza njegovih pristaša, njega u zatvorskom odijelu, zatvora kao sjedišta kampanje, debate u zatvoru, do prvog osuđenog glumca iz nastavka "Sam u kući". A late night komičari vuku paralele s Trumpovom kampanjom iz 2016.

Kako je Trump u intervjuu za Fox News rekao da on nije rekao o Hillary Clinton'zatvorite ju!', nego da su to govorili ljudi, Stephen Colbert je podsjetio da mu se na tome bazirala cijela kampanja, pa pustio nekoliko Trumpovih izjava u kojima on ponavlja da bi Hillary trebalo zatvoriti, da bi publika u studiju Late Showa počela skandirati 'zatvorite ga, zatvorite ga', na što je Colbert samo rekao – "ja nisam rekao 'zatvorite ga', ljudi su rekli 'zatvorite ga'".

Inače, Bidenovu sinu Hunteru baš ovih počinje suđenje jer je na formularu za kupnju pištolja napisao da ne koristi droge, u vrijeme kada je po vlastitu priznanju bio ovisnik. "Nema nikakve izravne veze između Huntera Bidena i Joea Bidena, ali kad napraviš televizijski i medijski spin, to se može iskoristiti i sigurno će iskoristiti", komentira Kurelić. I baš to već naveliko radi Fox News.

Ipak, paralelni procesi bivšem predsjedniku i sinu aktualnog ipak nešto govore o američkom sudstvu, zaključuje Kurelić, "da ono, iako politizirano, i dalje može obavljati svoju funkciju, ali ni izbliza onoliko koliko bi Amerikanci željeli da obavlja".

I evo baš danas Biden povlači potez na tragu Trumpa. Kako je imigracija jedna od glavnih predizbornih tema - svim ilegalnim migrantima uhvaćenim na granici s Meksikom od danas je zabranjen azil.