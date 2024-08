Jadran kao Divlji Zapad: 'U ilegalnoj luci 135 brodova, a postoje i te male enklave...'

Burne su reakcije na tragediju u Malom Lošinju, a važno je i da obitelji i javnost dobiju sve odgovore kako se ovako nešto nikada ne bi ponovilo. Glavni urednik portala Morski.hr, Jurica Gašpar gostovao je u Direktu te je komentirao nezapamćenu nesreću na trajektu Lastovo, ali i probleme na Jadranu o kojima svjedočimo svakoga ljeta, okupacija pomorskog dobra, rat ležaljkama, glisiranja blizu kupača...

"S pravom i ljutnja s pravom i tuga. Želim još jednom izraziti sućut obiteljima nastradalih. Da se to ne bi ponovilo trebalo bi voditi više računa o sigurnosti i to općenito na Jadranu, ne samo u Jadroliniji. To treba koordinirati od strane vlasti ali i sami moramo biti odgovorniji što je sve manje prisutno", kazao je Gašpar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cijelo ljeto Morski.hr prati priče o okupaciji pomorskog dobra, a slučajeva je bilo i ove sezone.

"Da nismo pisali o tome, ne bi bilo niti novog Zakona koji je prošle godine stupio na snagu 29. srpnja i da bi se on provodio u cijelosti, potrebno je donijeti niz podzakonskih akata i treba oformiti i pomorske redare i lučke redare. Nagledali smo se svega, građani svakodnevno šalju niz priča od Savudrije do Prevlake. Vidi se jedna neučinkovitost sustava", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pomorsko dobro je opće dobro. Nema vlasništva i to je stavljeno u novi Zakon. Nikakvo ograđivanje ne može biti, ništa se ne može prisvajati i posvajati. Ljudi su navikli raditi kako se radilo nekada. To je posljedica nerada institucija ove zemlje kroz nekoliko desetljeća", nagalasio je Gašpar.

A što je s ležaljkama na plažama. "Ležaljke su samo jedan od primjera okupacije pomorskoga dobra. Postoje male enklave na Jadranu koje su države u državi i one svojim nečinjenjem podržavaju sve ovo što se događa. Zašto je to tako to treba istražiti neke druge institucije poput primjerice DORH-a, policije", kazao je.

Na pitanje cilja li na neku spregu inspektora i lokalnih čelnika kazao je: "Imam informacije i o tome".

Komentirao je i nevjerojatnu snimku iz Krila Jesenice koju su objavili na portalu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je nevjerojatno svima normalnima, ali dolje u Dalmaciji to nije nevjerojatno. To je uobičajena situacija. To je luka koja broji, mi smo u jednom trenutku zimi nabrojali 135 brodova veličine onoga koji je izgorio neki dan u Makarskoj kojeg su vatrogasci gasili dva dana. I sada zamislite 135 brodova natiskanih kao sardine i to nije luka, nema nikakav certifikat. Tu je gomila građevinskog otpada koja je naočigled i policije i inspektora i građana Krila Jasenice i Dugog rata se nasipala godinama i nitko ne reagira. Oni će sada za nagradu dobiti tri luke. Ne kažem da im ne treba to, to su ljudi koji rade svoj posao, ali ako se ja sada želim baviti autoprijevozom i kupiti 30 kamiona. Pa je li mi država dužna graditi parkirališta?

Veliki problem na Jadranu je i glisiranje blizu kupača. "Danas mi se javio čovjek iz Kornata. Djeca mu na supu, on na jedrilici. Mislio je da je došao u mirnu uvalu i tamo neki jahtaš izvadio jet ski i tamo njima oko glava juri, blizu mu je bio jedan ronilac i prošao mu je tek koji metar iznad glave", kazao je Gašpar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Urednik Morskog.hr smatra da se i kod nas pojavljuje nezadovoljstvo zbog masovnog turizma. "Mislim da je to došlo i kod nas i pozivam građane da provjere koja su njihova prava. Imaju pravo na svoj mir", zaključio je.