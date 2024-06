HALJINA NA NAPUHAVANJE / Nemo ponovno plijeni pažnju. Pogledajte zašto svi pričaju o njegovom nastupu

Gotovo mjesec dana prošlo je od finala Eurosonga i najboljeg rezultata Hrvatske u povijesti. Znamo, Baby Lasagna osvojio je glasove publike i sada rasprodaje koncerte u Hrvatskoj i Europi. No, nije bez posla ni pobjednik natjecanja čiji je posljednji nastup naš hit dana. Nemo je, sjećamo se, na Eurosngu po 12 bodova dobio od žirija čak 22. zemlje. Nastupao je s pjesmom The Code koju je otpjevao i na Londonskom tjednu mode, no ovaj put pažnju nije privukla pjesma koliko nastup u ogromnoj bijeloj haljini na - napuhavanje.