Luka. Najpopularnije je to ime u Hrvatskoj već je godinama - ima ih čak 36 tisuća. Je li zbog Modrića ne znamo, ali znamo da ih se u 2023. rodilo čak 650. Slijede ih Jakovi kojih je lani stiglo 488, zatim 453 Davida, 360 Matea i zanimljivo - čak 355 Toma.

Kada su u pitanju djevojčice broj 1 je i dalje Mia. Lani ih se rodilo čak 422. Slijedi ih 380 Nika, 357 Rita, 345 Mila, a konkurencija je slična i kod 332 Eme.

I ima tu još razno raznih neobičnih imena koja postaju sve popularnija. Sve se više djece zove npr. Noel, Rafael, a na svijet je stiglo i 149 Liama. Rodilo se lani i puno Una, Franki, Lota, pa i Marli. Moje se ime ipak nije našlo na popisu.

Rikarda u Hrvatskoj ima 181, osoba s prezimenom Stojkovski tek 37, a broj onih koji dijele to ime i prezime, prema Državnom zavodu za statistiku je manji od 10, ili ne postoje. Dakle, usudio bih se reći da sam jedini u takvoj kombinaciji.

Ali zato primjerice Ivan Horvat definitivno nije jedini. Ivana ima više od sto tisuća, točnije 106657, Horvata skoro 20 tisuća, a Ivana Horvata - čak 569. Samog Ivana Horvata nismo pronašli, ali smo čuli razne zanimljive priče po kome su ljudi dobili ime.

"Mama je predlagala imena i mom tati se ništa nije sviđalo, i onda je ušao u imenik i prvo ime koje je vidio je bilo Antonela", kaže nam Zagrepčanka Antonela, dok Ema kaže:

"Moja mama mi je dala ime Ema, kao skraćeno od Emanuela što znači kao Bog je s nama"

A pronašli smo i ime koje sigurno nikada niste čuli. Gospođa se zove Aldenita.

"Mama je profesorica francuskog, pa je evo, izmislila ime.", kaže nam Aldenita.

Osim što su Mia i Luka najčešća imena prošle godine, ima ih po gotovo cijeloj Hrvatskoj. Osim u Slavoniji i Južnoj Dalmaciji gdje dominiraju Petre. Kvarner ima svoj stil, više im se sviđaju Ivan i Lucija. Dok je u Istri David popularniji i od Ivana i od Luke.

Prije 50 godina na kontinentu su najpopularniji bili Željko i Marija, te Mirjana i Ivan. Marija se svidjela i svim Dalmatincima, gdje su dečki pretežno bili Ivica i Ante. A na sjevernom Jadranu mnogi su djecu nazivali Vesna i Damir.

Originalnih imena ima i u redakciji RTL Direkta.

Sjećam se kad sam s 6 godina bila u 1. razredu osnove škole, onda smo se svi u razredu morali predstavit. Svi su zvali normalno: Ana Klarin, Ivana Šakić, onda sam ja rekla Mojmira Pastorčić i svi su onda pokazivali prstom u mene i smijali se glasno. I tad mi nije bilo baš jednostavno imat takvo ime, ali sad obožavam da se tako zovem", ispričala je urednica i voditeljica emisije Mojmira Pastorčić.

Direktovu reporterku Darinku Trgo svi zovu Dare i Daro, a reporteru Petru Panjkoti je drago da ga zovu po prezimenu

"Nemam ništa protiv toga da me se zove Panjkota. To je cool prezime, bolje mi je to nego da se od lijepog imena Petar napravi nekakav prvoloptaški nadimak kao npr. Pero.", kaže Panjkota. Također reportera Ivana Skorina nitko ne zove po imenu-

"Ivan i Petar jesu lijepa imena, ali morate bit svjesni da vaše dijete neće nitko zvat po imenu Ivan, ako ga tako nazovete nažalost", kaže nam Skorin.

Ali možda je gora sudbina kad se zovete Rikardo, a ne znate reći "R".