Jedno od najuglednijih svjetskih sveučilišta pred zoru je postalo bojno polje. Uz eksplozije šok bombi, stotine policajaca u oklopima upali su i krenuli rušiti improvizirani propalestinski kamp unutar kampusa. Uhapšeno je više od stotinu studenata.

"Ja sam sam student engleskog jezika. Molim vas, nemojte nas iznevjeriti!", zavapio je jedan od studenata dok su ga policajci odvodili.

Sveučilište UCLA sada je epicentar, večer prije, 200-tinjak maskiranih protu-prosvjednika napalo je studente, najmanje ih je 25 ih završilo u bolnici.

Na desecima kampusa diljem Amerike, studenti su posljednjih dana prosvjedovali, tražeći hitno primirje u Gazi, gdje je broj ubijenih prešao 34 tisuće, mahom žena i djece. Jutros su ostali šokirani policijskom reakcijom.

"Da su se pojavili sljedeće noći i uklonili nas iz kampa, nakon što prve noći nisu osjećali nikakvu obvezu ili dužnost da nas zaštite, to nema nikakvog smisla, a opet itekako ima svog smisla na svijetu. Nisam iznenađen", rekao je student prava na UCLA-u Taylor Gee.

Neki dan na Manhattanu, sveučilište Columbia bilo je poprište prvog masovnog hapšenja studenata, njih više od 200, a s istog su mjesta krenuli i studentski prosvjedi protiv rata u Vijetnamu 1968. godine s kojima danas mnogi vuku paralele.

"Zahtjevi ovih prosvjednika su puno jednostavniji. Oni kažu da ne žele da novac od sveučilišta ide tvrtkama u Izraelu ili tvrtkama povezanim s vojnom industrijom. To je puno drugačije od zaustavljanja cijelog jednog rata. Zato je jako zanimljivo kako je policija i administracija reagirala na ove prilično blage zahtjeve, ako mene pitate", tumači nam Cody McClain Brown sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti.

Nakon što je tjednima šutio o zbivanjima na sveučilištima, američki predsjednik danas je konačno progovorio, ali nije zauzeo stranu - rekao je da red mora prevladati, iako je 99 posto prosvjeda prema novom izvještaju bilo mirno, kao i da je njegova odgovornost štititi i vladavinu prava i slobodu izražavanja.

"Ovo je u osnovi pitanje pravednosti. Stvar je u tome što je ispravno. Postoji pravo na prosvjed, ali ne i pravo na izazivanje kaosa", izjavio je Joe Biden.

Njegov prethodnik, pak, jasno drži stranu.

"Došla je policija i za točno dva sata sve je bilo gotovo. Bilo je to prekrasno za gledati. Najbolje što New York ima. Idite doma mami!", rekao je Donald Trump oduševljenoj masi na skupu u Wisconsinu. Za Trumpa to je očekivano, ali Bidenova podrška Izraelu mogla bi ga stajati glasova mladih, a kako su u anketama gotovo izjednačeni, možda učini prevagu na izborima u studenom.

"To je donekle razlog što Izrael može raditi što god želi, jer znaju da ih nećemo prestati podržavati. Zato, ako Biden istupi i kaže nešto što je previše kritično prema Izraelu, mogao bi razljutiti dio svoje baze, ali bi istovremeno zvučao kao veliki licemjer", zaključuje Cody McClain Brown.

Zanimljivo je da se na studentsku pobunu ne osvrću ni inače liberalni late night domaćini, jedini koji ih je podržao je Britanac John Oliver, voditelj emisije "Last Week Tonight".

"Mnogi Izraelci također prosvjeduju protiv postupaka njihove vlade koja, uz sve krvoproliće koje je uzrokovala, nije uspjela osloboditi preostale taoce. Ipak, SAD nastavljaju podržavati Izrael, novcem i oružjem za sve što čine, čak i dok Gaza tone u glad. Ako to nije vrijedno prosvjeda, nisam siguran što jest", rekao je Oliver.

Iako školska godina uskoro završava, mnogi studenti vjeruju da njihov pokret ne odlazi na odmor. Stvari bi opet mogle eskalirati u svakom trenutku.

