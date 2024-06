SVI DRŽE DAH / Navijači na trgu u ekstazi nakon Modrićevog gola: 'Ovo je zlatna generacija'

"Janje better than pasta", "Rimac bolji od Ferrarija", to su duhovite poruke naših navijača koji žele da Hrvatska večeras bude bolja od Italije i nastavi borbu na Euru. Utakmica u Leipzigu još traje. Talijanski vratar Donnarumma je obranio penal Luki Modriću, ali dvije minute kasnije kapetan se iskupio i zabio za vodstvo Hrvatske od 1:0. Glasno su to proslavili naši navijači, koji su na stadionu dominantni. Matematiku naravno znate; Hrvatskoj treba pobjeda s kojom gotovo sigurno nastavlja natjecanje. Napeto je na Trgu bana Jelačića, tamo utakmicu s Talijanima među navijačima prati RTL-ova reporterka Petra Mlačić Vučemilović-Jurić. Više pogledajte u prilogu