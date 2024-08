Sad je i službeno! / Naš Jadran proglasili najčišćim u Europi! Pomeli smo Cipar, Grčku...

Ono što svi mi mislimo, sada i službeno znamo - Hrvatska ima najčišće more u Europi! Potvrđuju to novi podaci Eurostata temeljeni na prošlogodišnjem testiranju mora koje je u Hrvatskoj obavljeno na gotovo 900 lokacija. Među njima je više od 99 posto onih gdje je čistoća mora ocijenjena 'izvrsnom'. Na drugom je mjestu Cipar, a trećem Grčka. Bliže sredini ljestvice su Hrvatski konkurenti na Mediteranu - Španjolska i Italija s nešto više od 90 posto lokacija izvrsne čistoće. Europski prosjek je 88 posto, a na dnu ljestvice se nalazi more u Albaniji koje je također obuhvaćeno monitoringom Europske agencije za okoliš.