NEVJEROJATNA SLIČNOST / Naoružanom do zuba zapjevali serenadu: Kad je engleski izbornik postao policajac?

Početak dvije legende - napisao je otac nogometnog wunderkinda Lamine Yamala na Instagramu uz fotografije koje su obišle cijeli svijet. Na njima Yamala, dok je bio beba, kupa 20-godišnji Leo Messi. Nije mu bilo lako, bebu nije znao ni primiti. Dogodilo se to 2007. u garderobi Barcelone nakon što je Lamineova obitelj na lutriji osvojila priliku da se slika s igračima. Fotograf Associated Pressa sigurno nije znao da će dječak postati ovo što je danas, najmlađi strijelac na EURU ikad. Taj isti dječak u nedjelju, dan nakon 17. rođendana igrat će u finalu protiv Engleske. A tamo Španjolce čekaju i engleski navijači koji se nadaju da se nogomet napokon vraća kući. Nakon kontroverznog penala pobijedili su Nizozemsku i tako drugi put zaredom Englezi igraju u finalu Europskog prvenstva. A to znači i da je internet prepun snimki navijača koji pjevaju "It's coming home", a pjevala se i serenada njemačkom policajcu koji nevjerojatno nalikuje na engleskog izbornika Garetha Southgatea