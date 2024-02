Nacija je šokirana. Kralj je bolestan. Ima rak. Tako danas izgledaju britanski mediji. A ovo je kralj Charles koji se prvi puta nakon te vijesti pojavio u javnosti. I to će biti vjerojatno jedno od njegovih rijetkih pojavljivanja u narednim mjesecima.

"Mislim da je to definitivno razočaravajuće, jer je tek okrunjen prije manje od godinu dana", kaže Britanka Kelly Williams.

Londončanke Janet i Angela kaže da mu se dive.

"Nije to skrivao i to svi cijenimo. On je doista nevjerojatan", ističu

Javno je priznao bolest jer kako kaže, želi da svi odlaze na redovne preglede prostate. Ali nije otkrio koji rak je u pitanju i koliko je situacija ozbiljna. Zbog toga ali i zbog brzog povratka Harryja iz Amerike, mnogi sumnjaju da je situacija ozbiljnija nego se čini.

"On je prvi vladajući monarh u Britaniji u modernom dobu koji je ovako javno obolio od raka dok je bio na prijestolju. Mislim da je problem u tome što je jedna od stvari koje monarhija daje naciji stabilnost, a nešto u vezi s ovime je očito vrlo uznemirujuće", kaže biograf kraljevske obitelji Matthew Dennison.

Čekao je na tron duže od bilo koga, a novi posao je dobio kada većina ljudi ide u mirovinu, pa se dio Britanaca pita hoće li kralj, unatoč dobroj njezi, moći vladati i hoće li Williamovo vrijeme doći prije nego je želio?

"Možda je došlo pomalo prerano samo da se sin kralja Charlesa mora naučiti na jedan novi tip uloge prijestolonasljednika. I da postaje netko tko će niti godinu dana nakon krunidbe, dvije godine nakon smrti bake, kako je to biti simbol Britanskog carstva", kaže povjesničar Tvrtko Jakovina.

Sve se događa samo devet mjeseci od krunidbe. Ali i otkako smo nedavno saznali da je i vojvotkinja Kate u bolnici, i da Sara Ferguson, bivša supruga princa Andrewa ima rak kože. A što ako kralj ne može više biti kralj?

"U Velikoj Britaniji je 1937- godinedoneseno nešto što se zove akt o regentu koji točno propisuje kada kralj više nije u mogućnosti iz određenih mentalnih ili zdravstvenih problema obnašati svoju funkciju što se utvrđuje pomnom medicinskom procjenom tada se imenuje princ regent. To se u Velikoj Britaniji nije dogodilo već 200 godina", kaže stručnjak za protokol Zdeslav Perković.

Postoji funkcija državnog savjetnika koji mijenja kralja u službenim funkcijama, svemu dakle osim sastancima s premijerom i ne može odlučivati o raspuštanju parlamenta.

Privremenu zamjenu bira sam kralj. U tom krugu odabranih su Camilla, William, Harry koji više nije aktivan član obitelji, princ Andrew, kojem će se teško povjeriti takve obaveze s obzirom na to da je povezan sa seksualni predatorom Epsteinom. Tu je još princeza Beatrice, sestra Ann i brat Edward.

"On jest svejedno jedan tragičar jer u trenutku kada je trebao najviše povući, najviše pokazati ili kada je mogao otkako je okrunjen raditi svoj posao, mogao neke stvari postaviti, on je u bitci za svoj život", kaže Tvrtko Jakovina.

Britanski mediji u kriznoj su situaciji potražili i stara Nostradamusova proročanstva u kojima se predviđa abdikacija kralja. To sada ne zvuči toliko nemoguće kao proročanstvo za novog kralja - koji to nije trebao postati. Oprah samo čeka.