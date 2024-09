OVO NE ŽELITE SANJATI / Muzej Londonske Tamnice slavi 50. rođendan: Posjetiteljima su priredili pravu noćnu moru

Za one koji misle da je let u Svemir nešto zastrašujuće - evo utjehe iz Londona gdje turiste čekaju uklete lutke i sablasni zvukovi iz dječjih kolica. Sve to povodom 50. rođendana muzeja Londonske Tamnice izvučeno iz arhive kako bi se utjerao strah u kosti svim hrabrim posjetiteljima. Prijeti im tako nekoliko ukletih predmeta koji se prvi put pokazuju javnosti, a zvijezde izložbe su i pojas nevinosti te "happy chopper", popularna srednjovjekovna sprava za rezanje muškog dijela tijela koje ni u ovo doba na televiziiji - nije pristojno spominjati. Ipak najviše pažnje privukle su lutke kakve noćas sigurno ne želite sanjati.