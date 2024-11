'ČESTITKE SVIMA' / Mojmira šokirala podatkom: 'Žene do kraja godine rade za nula eura'

Sve bi bilo lakše da su plaće veće, a danas smo doznali da su veće povišice skloniji tražiti muškarci nego žene. Evo brojki: pri traženju povišice 34 posto muškaraca cilja na povišicu od 20 posto i više, samo 23 posto žena se usudilo tražiti tako veliku povišicu. Čak 39 posto muškaraca zadovoljilo se rastom do 10 posto, ali zato je to bilo dovoljno za znatno više žena: njih 51 posto. S time da je sutra 15. studenog, dan jednakih plaća u Europi. Što znači da od sutra, do kraja godine, žene rade za nula eura. Čestitke svima, toga se sjetite idući puta kada ćete tražiti povišicu.