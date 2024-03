RENATO ĐOŠIĆ RENMAN / Most ima svog Snoop Dogga. Evo što o Grmojinom repanju kaže pionir hrvatskog Hip-hopa

Renato Đošić Renman, jedan od pionira hrvatskog hip hopa, danas burger majstor, ovako doživljava ovaj politički otklon od uobičajenog. "Jedino dobro kod njega je to što se nije presvukao kad je ušao u studio i što ima dobar mot rukama, ali tekstopisac uopće nije razmišljao o tome da će on biti prisiljen to odrepati", kaže Renman. Renman nam je rekao i tko bi prema njemu možda bio bolji kao reper, Milanović ili Plenković. "To mora biti načitan lik, lik koji zna spiku, koji je imao pet iz zadaćnica, mora biti netko tko to može", dodaje. Više pogledajte u videu