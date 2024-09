ZAHTJEVAN POSAO / MOOOLIM?! Ovo sigurno niste znali da postoji - natjecanje grobara. I naši Samoborci su bili tamo

U Mađarskoj je prošli vikend održano nešto što sigurno niste znali da postoji - natjecanje grobara. MOOOLIM?! Tko će prije iskopati jamu, oblikovati grob, i posaditi cvijeće, e to su discipline na ovom natjecanju koje se održalo u Pečuhu. I to ne prvi, nego sedmi put, a koji služi tome da se skrene pažnja na to koliko je njihov posao zahtjevan i važan. Znamo da problema s manjkom grobara ima i u Hrvatskoj. A među 25 timova na natjecanju u Mađarskoj, bio je i jedan iz Samobora.