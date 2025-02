OPTUŽBA ZA OPTUŽBOM / Mojmira šokirana lavinom poruka: 'Nijednom se u ovih 10 godina Direkta nije to dogodilo...'

Nijednom se u ovih 10 godina Direkta nije dogodilo ono što se dogodilo zadnja 24 sata. Na mail, na Instagram, na Facebook, na WhatApp, svim mogućim komunikacijskim putevima, dobili smo na desetke i desetke poruka. Bivših mažoretkinja, sadašnjih mažoretkinja, majki mažoretknja, prijateljica mažoretkinja. Svi sa svjedočanstvima o tome kako se prema djevojkama odnosnio Alen Šćuric.

Video koji je jučer objavljen, gdje se šef mažoretkinja dere na jednu od djevojaka, nakon čega ju je tješio Domagoj Duvnjak, pokrenuo je neviđenu lavinu. Zahtijeva isključivo usku odjeću, on je razlog zašto djevojke odlaze iz kluba. U dva navrata me gađao tenisicom jer sam se usudila ispraviti ga u izgovaranju svog prezimena. Bio je prisutan u prostorijama u kojima smo se presvlačile, komentirao je izgled naših tijela, od veličine grudi do oblina. Postavljao je pitanja o seksualnom životu cura, neovisno o njihovoj dobi. To su samo neke od uznemirujućih poruka koje smo primili nakon sinoćnje emisije. Svima je zajedničko jedno: svi pričaju o neprimjerenom ponašanju šefa mažoretkinja.