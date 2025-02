HIT DANA / U Hrvatskoj je toliko skupo da se i migranti vraćaju u BiH - doslovno!

Kad premijer super kompliciranim jezikom kaže da cjenovna prednost iščezava, misli da više nismo jeftini. A shvatili su to izgleda i ilegalni migranti. U slučaju za kakav još niste čuli: četvorica su se Afganistanaca vratila iz Hrvatske u BIH, jer im je Hrvatska preskupa. Hit dana, ako ne i godine. Ušli su u Hrvatsku ilegalno, pješice su došli iz Bihaća u veljači 2023. - priznali su na sudu Afganistanci Ikram i Baser. 20 dana bili su u Hrvatskoj, u Zagrebu i Rijeci, pokušavali su naći smještaj, spavali po kolodvorima, što ih je financijski iscrpilo. I onda napravili potez bez presedana: našli su taksista da ih za 110 eura, vozi nazad u BIH, u njihov kamp u Bihaću. Putem ih je zaustavila policija, ali i sud je na kraju taksista oslobodio optužbi za krijumčarenje migranata. Jer, kako su išli u krivom smjeru, prema BIH; on nije ni posumnjao da se radi o ilegalnim migrantima. To je taj zlatni hrvatski recept: inflacijom protiv ilegalnih migracija.