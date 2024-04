VJEČNA BORBA / Mojmira je i ove godine nosila traper: Znate li zašto? Ima važnu poruku

Sama je to tražila. Izazvala ga je svojim izgledom. Što se tako obukla. Što se toliko napila. Što se nije bunila. Što je ona tamo uopće radila. A prije joj to nije smetalo. Takvi su ti muški. Sve ovo primjeri su okrivljavanja žrtve. nešto što je ljudima u Hrvatskoj predobro poznato, i nešto protiv čega se bori baš na današnji dan: traperom. Možda već i znate onu priču o mladoj Talijanki koju je silovao instruktor vožnje, ali sud ga je oslobodio jer on je imala uske traperice. Koje sam nije mogao skinuti pa to onda kao nije silovanje. To je 1992. izazvalo revolt Talijanki, i zato se zadnje srijede u travnju u cijelom svijetu obilježava Denim Day, zato danas jeans nose i političarke i glumice i cijeli Instagram. Nema veze ako niste nosili traper. Puno je važnije znati da ni jeans ni ništa drugo ne može biti alibi za seksualno nasilje. I žrtva nikada ne može biti kriva. Više pogledajte u prilogu