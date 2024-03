MOOOOLIM!? / Mojmira: 'Doznali smo tužnu istinu o proizvodu kojim se Hrvatska tako ponosi'

To je taj THE hrvatski proizvod. Naš najpoznatiji izvozni proizvod, prodaje se od New Yorka do Sydneya, ima ga svaka hrvatska kuhinja, stavlja se u svako jelo gdje treba i gdje ne treba. A evo danas smo doznali da u Vegeti uopće nema hrvatskog povrća. Moooolim? Ključan sastojak Vegete je sušeno povrće, a u Hrvatskoj nema proizvođača koji je u stanju proizvesti količine koje su nama potrebne, kaže u intervjuu za Agroklub Ivan Ostojić, član Uprave Podravke. Dok se to ne promijeni, sušeno su povrće prisiljeni uvoziti. Ali mrkva i peršin ipak ne stižu iz Srbije, kaže. I tako smo doznali tužnu istinu o proizvodu kojim se Hrvatska tako ponosi, i koji postoji već 57 godina.