MOOOOOLIM!? / Mojmira doznala nevjerojatnu stvar: Ako hoćeš u Sabor postoji uvjet - moraš se udati

Da niti jednu HDZ-ovu listu ne nosi žena i da imaju samo 20% političarki, premda zakon jasno kaže da ih mora biti 40%, to ste možda već znali. Pa šta ih briga, platit će kaznu i nikom ništa. Ali danas smo doznali i da je udaja predispozicija za Sabor. Moooolim? Doznali smo to na predstavljanju liste za 9. izbornu jedinicu, na kojoj HDZ umjesto šest žena ima samo njih dvije. Branku Juričev-Martinčev i Nikolinu Baradić. Ante Sanader govorio je o demografiji i kako je važno imati puno djece, i kako njih 5 na skupu zajedno ima 18-ero djece, pa rastumačio da sve to govori radi mlade kolegice Nikoline koju je, citiram, cijelo vrijeme u Saboru nagovarao da se mora udati jer drugi mandat Sabora ne dolazi besplatno. A kako su njegovu izjavu prenijeli svi mediji, Sanader se na kraju na Facebooku ispričao. Napisao je da je njegova izjava krivo prenesena, da nije imao lošu namjeru prema niti jednoj ženi i ispričao se.