MA KAKVA BRENA! / Mnogi su pali, ali samo se jedan bacio: Ima li slavnijeg pada od Milanovićevog?

Uzbudljiv je život na pozornici i želimo naravno da se Brena što prije oporavi i vrati nastupima. Nisu ovakve nezgode uopće rijetke, internet je prepun domaćih i svjetskih zvijezda koji padaju po pozornicama, sudaraju se s članovima benda, sapliću o svoje noge. Dogodilo se to i najvećoj domaćoj zvijezdi Severini koja se snimkom svog pada sama pohvalila uz šalu da 'ona svaki put ovako kad se hoće malo odmoriti na bini'. Na ovogodišnjem Megadance partyju pala je i Alka Vuica. Krive su bile cipele, no nisu je spriječile da nastavi koncert. Dramatičnije snimke ove godine stižu sa svjetskih pozornica u koje možete i upasti. Viralan je tako postao pad Chrisa Martina u Sydneyu gdje je završio u rupi. Australija je očito problematična jer u Melburnu je u rupu na pozornici pala i mlada američka pjevačica Olivia Rodrigo. Svi su samo lakše stradali, svi su nastavili s koncertima jer - Show must go on. I sad totalno van konteksta. Još jedan slavni pad. Niti je pjevač, niti pjevačica. Niti je to nešto novo. Ali lijepa je prilika da se prisjetimo našeg predsjednika dok je još bio premijer. Mnogi su pali, ali samo se jedan bacio