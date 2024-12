PREDSJEDNIČKI IZBORI / Bulj: 'U drugom krugu ću biti ja. Ovo je malo bahato, ali...'

Primorac je skupio najviše potpisa pa je Mojmira upitala Bulja znači li to da on ide u drugi krug. 'U drugom krugu ću biti ja. Ovo je malo bahato, ali mislim da će narod odlučiti. Znamo da je Plenkoviću puno bitnije da ostane Milanović na jednom brdu na drugom on jer jedan bez drugog ne mogu. Hrane naciju svojim sukobima. zabortavili su diplomaciju i nacionalnu sigurnost. Tri godine se nije sastalo Vijeće za nacionalnu sigurnost tako da oni jedan drugome odgovaraju, pupčano su vezani od dječjih dana. Ipak su to stari frendovi, a ovi sukobi su više iscenirani radi publike. Ipak postoji tu ljubav', komentirao je.