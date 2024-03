U GLAVICAMA / Miro Bulj u Direktu Milanoviću poslao službeni poziv: 'Zoki, dobro došao u seosku stražu, bolje ikad nego nikad'

Sumnjamo da će Milanović tako skoro do ruskog kampa, ali mogao bi se zato pridružiti čuvenoj Seoskoj straži Mira Bulja koja i dalje čeka ponekog zalutalog migranta u Sinjskoj krajini. Nakon jučerašnjih izjava o migrantima, Direkt večeras, predsjedniku koji želi biti premijer, uručuje službeni poziv da se pridruži Straži koji mu stiže upravo iz kraja odakle vuče korijene i gene kamene. Promiješao i posijao je Zoran Milanović pa ne čudi da je sad glavna tema svugdje tako i u Glavicama, mjestu Cetinskog kraja, odakle mu je otac. 'Kakvi su nam ovi drugi ako nam je on najpametniji', poručio je mještanin Ivan. Kako je biti prorok u svom selu, e to je provjerila reporterka RTL-a Dragana Eterović.