'NEVJEROJATNO' / Miro Bulj otkrio Mojmiri je li ikada upoznao nekog tko je u sekti: 'Bilo je nekakvih priča'

Strahotu iz okolice Varaždina, prehrambene navike Hrvata, sve je u studiju Direkta komentirao Miro Bulj. Bio je ratnik, danas je gradonačelnik Sinja, a sutra želi biti predsjednik iz naroda. Mučna je priča o bebama pronađenim u dvorištu, teško je uopće povjerovati da se takve stvari događaju oko nas u susjedstvu 'Teško je ovo gledati i pratiti, da se to uopće može dogoditi i da se djeca mogu tako teško zanemarivati. Kad se radi o djeci stvarno ne može gore, ne mogu zamisliti taj scenarij da su ta djeca to proživljavala, a sve zbog nekakvih sekti. To je nevjerojatno', rekao je Bulj. Jeste li ikada upoznali nekoga tko je u sekti? Što biste napravili da znate da vam je prijatelj zaluđen nekom sektom? Kako biste ga izvukli? 'Vjerojatno ima ljudi koji uđu u taj svijet sekti, a onda vidite do čega to dovede. To je za mene nerazumno. Ja nisam imao kontakte s nekim ljudima iz sekti. Bilo je nekakvih priča, uvijek se priča o tim tajnovitim sektama, ali očito da toga ima među nama', kaže Bulj.