Mile Kekin objasnio Mojmiri kako je kupio zemljište u Istri: 'Ovo je važno za reći'

U svojoj novoj pjesmi Mile Kekin u prvom licu govori o uhićenju i svim događajima zbog kojih je prošlih mjeseci u medijima bio glavna tema. Uhićen je zbog sumnje da mu se pogodovalo pri kupnji zemlje u Istri, i onda pušten isti dan.

Kekin je tvrdio da je sve usmjereno protiv zagrebačke vlasti, brojni pravnici složili su se da nije trebao biti uhićen, ali Ivan Turudić je rekao da ništa nije politički motivirano.

Uhićeni ste pod sumnjom da vam se pogodovalo pri kupovini zemljišta. Jeste li zemljište u Momjanu kupili po povoljnijoj cijeni?

Ne, znači, to ide ovako. Mi smo kupili zemljište na način da smo iskazali interes u općini Buje, onda se mora čekati da oni raspišu natječaj. Onda se vi javite na natječaj i morate dati veću cijenu nego što su oni odredili. Nakon toga, kad sve to prođe, ako oni prihvate, onda ste kupili zemljište. Međutim, sad je i to važno za reći. Po istoj cijeni po kojoj sam ja kupio zemljište je, isto toliko je koštalo susjedno zemljište. Druga stvar, cijene tih zemljišta, koji su se tada prodavali u tom krugu natječaja, su procijenjene od vještaka 2013. godine. Znači, to je bilo pet godina prije što sam ja uopće nogom stupio u Momjan. Također, moram reći još jednu stvar, a to je da sam ja platio poslije porez na to isto zemljište. Znači da ni državi 2018. nije bilo ništa sumnjivo u tom. Postalo je tek 2025. pred izbore sumnjivo.

Kako ste uopće saznali da se to zemljište prodaje po povoljnoj cijeni?

To Vam tako ne ide, to je opet procedura. Procedura je jako jako važna stvar kada se za bilo koga gleda i želi graditi kuću. Mi smo se prvo zainteresirali za jednu staru kamenu kuću, ali bio nam je uvjet bio da možemo oformiti okućnicu, da možemo tamo nešto graditi. I onda smo krenuli dalje u smislu da smo iskazali interes, tu se mora potpisati iskazan interes za kupovinu, bla, bla, bla i tako dalje. To sve ima svoj postupak. Nije to sad da nigdje ne piše na zemljištu koliko košta. Nama je bilo naprosto samo važno da to zemljište, za koje smo saznali od Grada Buje, da mi možemo tamo napraviti kuću.

Sve zbog moje divne plave žene, ide pjesma. Znači, vi zapravo i dalje vjerujete da je sve što vam se dogodilo isključivo politički motivirano s ciljem da se ruši Možemo?

Mislim da je. Zapravo su dva cilja. Prvi je,naravno da se naškodi stranci koja je očito mnogima stala na žulj, mnogima koji bi imali veliku korist od toga da oni ne vladaju gradom. Sad govorim prvenstvo direktno o GUP-u. Druga stvar je da se pošalje slika, da se pošalje poruka svima onima koji eventualno pomišljaju da bi se bavili politikom, ne daj Bože u opoziciji, da dobro razmisle dva puta što to znači.

Jeste li uopće radili proteklih mjeseci? Kako je zapravo politička karijera Ivane Kekin utjecala na glazbenu karijeru Mile Kekina?

Radio sam ja, cijelo vrijeme radim. Međutim, ponovo to moram naglasiti. Mislim, ja ću se snaći. Ovo sigurno nije pozitivno, utjecala je cijela ta cijela ta frka koja se tu digla. Ugrozila me psihički. Sad zaboravimo ovaj poslovni dio, ali psihički je zapravo i za mene i za moju obitelj i za moju djecu prvenstveno, je to bilo jako traumatično razdoblje. Međutim, mislim da je to borba koja se isplati. Kao što sam rekao, i od samih početaka ja pišem pjesme gdje se spominje politika i gdje se spominju konkretni problemi i mislim da je važno da sam poslao poruku da nas se ne može tako lako zastrašiti i da šutimo.

Što Vas je u ovoj situaciji najviše iznenadilo?

Ja sam puno toga znao ranije, što se tiče politike kod nas i kako stvari funkcioniraju. Iznenadilo me naprosto to da se netko lažno predstavi i da me se pozove na kavu, da se tako mogu izmišljati afere. Premda čovjek ima sve dokaze i sve papire da je sve radio po zakonu.

Je li vam neobično da zapravo ta jedna kava koju ste popili s Nikicom Jelavićem bila na neki način dovoljna da se promijeni percepcija javnosti o vama?

Iskreno rečeno, meni se čini da je važnija borba, nego to što će tko misliti. Ja znam da se sve radi po zakonu, da se sve radi po propisu i to baš zbog toga kad te se pritvori, nakon što znaš da si sve radio kako treba, da je to još strašnije. Ali ja stojim pri tome da se borba isplati.

Sada su se dosta promijenile stvari, dosta ste na udaru hejtera. Kako se nosite s tim? Imate li osjećaj da se promijenila percepcija?

Iskreno, pokušavam se ne previše baviti percepcijom. Želim napraviti dobre pjesme i radim dobre pjesme. Ima puno ljudi koji žele čuti moje pjesme, sviram i dalje. Veći je negativni utjecaj na djecu nego na mene koji imam 54 godine. Sad, hoće li netko misliti da sam ono najbolje ili najgore, mislim to ja na njemu. Ja znam da mirno liježem spavati jer znam da sam, kao što rekoh, sve uradio kako je trebalo raditi.

Jesmo li iz ovoga naučili da je u Hrvatskoj nekako vlada mišljenje da ljevičar ne može dobro zarađivati ili dobro živjeti?

Pa dobro bi volio da živimo u državi gdje i ljevičari i desničari mogu lijepo živjeti od svog posla, ako rade pošteno i po zakonu.

Bačkizagre stuhpa šeja je postala aktualna pjesma nakon 25 godina, a stihovi lijepo kažu 'mojne mu se stavljatsupro', odnosno nemoj mu se suprotstavljati.

Pa da, to je zanimljivo. To je jedna od nekoliko pjesama kojoj nisam ja autor teksta, ali ja i dalje vjerujem da se treba suprotstavljati svitanju mraka. Mislim da je punk rock, kako sam ga ja shvaćao od samih početaka, pa i dan danas, je na neki način borbena pjesma.

Imam osjećaj da ste sad ovo sve pretočili već u jednu pjesmu, hoće li tako biti i dalje? U Močvari imate saslušanje Mileta Kekina sazove koncert. Znači šalite se na taj račun?

Htio sam zapravo jedan efektni naslov, kao zapravo i naslov ovog singla Ilica i Marica, hajka za odrasle. Da, hoću poslati poruku, ne šalu, jer ovo nije bilo nimalo šaljivo što se meni dogodilo. To je bilo traumatično. Ali ja hoću negativnu energiju pretvoriti u pozitivnu, u dobar koncert, u koncert o kojem će se pričati. Zato izlazim iz ove političke močvare u rokersku Močvaru i pozivam sve ljude koji nas gledaju da mi se pridruže, da skupa urlamo protiv čudovišta.

Je li sve ovo vrijedilo?

Da bi to ponovio? Ne daj Bože. Ali sad kad sam tu gdje jesam, hoću napraviti dobru pjesmu i dobar album. I nemojte se bojati, neće sve pjesme biti političke. Bit će tu i ove 'samo za taj osjećaj'.