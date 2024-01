Hrvatski vaterpolisti prije 15-ak dana osvojili su srebro na Europskom prvenstvu nakon što ih je u finalu preokretom u posljednjoj četvrtini šokirala Španjolska i slavila 11-10.

Danima smo onda čitali da će Ivicu Tucaka taj poraz proganjati cijeli život, da mu je žao što nije osvojio zlato ni izborio Pariz, ali nema više vremena za gledanje unatrag. Europsko prvenstvo možda je tek završilo, ali već za tjedan dana počinje Svjetsko u Dohi, a Hrvatska je u grupi sa Španjolskom.

Zato su gosti RTL Direkta u ponedjeljak bili vaterpolo reprezentativci, kapetan Marko Bijač i Luka Lončar, koji su danas otputovali s reprezentacijom otputovali za Dubai.

"Mislim da smo se uspjeli oporaviti od ovog Europskog prvenstva koje je bilo zaista iznimno napeto. Već smo malo to zaboravili i okrećemo se iznimno bitnom ovom novom turniru. Ono što je najvažnije da zadržimo ovu igru koju smo prikazali na Europskom prvenstvu i onda se imamo pravo nadati dobrim stvarima", rekao je Bijač.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Izbornik Ivica Tucak je ispričao da mu Zlatko Dalić rekao da zbog jutra nakon poraz mrzi biti trener. Je li tako i igračima?

"Sigurno je tako, pogotovo nakon teške, važne utakmice, ostaje u glavi nekoliko dana nakon, vrti se film, što smo možda mogli drugačije, što smo mogli bolje, ali nakon nekog vremena kad počnu treninzi i pripreme za nove utakmice i izazove, onda to nekako ostane iza nas i mislim da je to jedini ispravan način. "

Španjolcima imamo priliku uzvratiti već u skupini u Dohi.

"Nadamo se da ćemo imuspjeti uzvratiti više zato da ostvarimo cilj i kvalificiramo se u Pariz. Nema tu neke osvete, to te samo te može odvesti u neku neželjenu sferu osjećaja i onda možeš napraviti samo glupost."

Cilj je jasan, nova medalja.

"To je ono čemu težimo i ciljamo kao Hrvatska. Cilj nam je, recimo, doći do polufinala i onda u toj borbi za medalju što sjajniju uzeti, ali nekad to ovisi i o protivnicima i danu. Nadamo se da ćemo uspjeti u tome."

Dobili su dečki i jedno pitanje koje nema veze sa sportom. Puno interesa izazvao je kalendar koji su snimili dok obavljaju kućanske poslove. Kalendar je rasprodan.

"Marko se dobro snašao u ovoj ulozi, jer on doma isto obavlja sve kućanske poslove pa misli da je super ispao", rekao je Lončar, dok se Bijač ubacio:

"Napokon me pohvalio."

Otkrili su dečki kako vole kuhati, dok je Lončar istaknuo da ne voli usisavati.