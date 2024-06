JASNA PORUKA / Mala Penavina jezična škola: Znate li što znači marifetluk?

A nekako savršeno logično danas zvuči i vijest da se do Europskog parlamenta želi se probiti i Stjepo Bartulica, saborski zastupnik Domovinskog pokreta čije svakodnevne troškove podmiruje - njegova majka. Nakon plaćanja rata kredita Bartulici i obitelji ostaje tek nekoliko desetaka eura pa nikome nije bilo jasno kako preživljavaju. O svemu se oglasio preko odvjetničkog ureda. A sve je to komentirao i šef DP-a. I evo odmah sjajne prilike za novu epizodu Male Penavine jezične škole. Objašnjavali smo što je Penava mislio kada je upotrijebio riječ huja, ili bijes. A sada za one koji ne znaju evo i značenja riječi marifetluk. Stiže od arapske riječi ma'rifa, a rječnik stranih riječi kaže da se marifetluk u razgovoru koristi da opiše dobro snalaženje u nevolji, vještinu, dovitljivost, ali i izvlačenje od obveza, izbjegavanje preuzimanja odgovornosti i izmotavanje. Možda domoljubni šef stranke voli tuđice, ali poruka mu je itekako jasna