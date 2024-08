Krešimir Macan: 'Vučić je htio udijeliti packu Severini zbog litija. On se boji...'

Skretanje pažnje, osveta ili samo provokacija? Sulud slučaj s Bajakova u kojem su Severinu satima zadržavali na granici i ispitivali oko njezinih stavova, jedna od tema o kojoj je Mojmira razgovarala u RTL Direktu s političkim komentatorom Krešimirom Macanom.

Kako tumačite maltretiranje na granici? Je li se granični policajac sam sjetio: "Hej, evo Severine, sad ćeš ti vidjeti!"

Očito su imali informaciju da je išla na taj rođendan, službe su odradile svoj posao. Cijelo vrijeme pričamo da ih pratimo, da surađujemo s njima (Srbima), a mi nemamo pojma da je neki odvjetnik (Nemanja Berić op.a) bio 15 dana u zatvoru zbog nečega - sigurno ne zbog pjesama koje je slušao – ali oni to tako slože. Prvenstveno su htjeli pitati može li se ublažiti retorika oko litija.

Mislim da je to jedini pravi problem, demonstracije oko litija su svenarodne, jake su. Ne može im se reći da su političke, da je tu samo opozicija, tu se digao narod. Imaju interni problem i onda su išli stvoriti neprijatelja izvana, jer je to puno lakše. U slučaju Severine mislim da su htjeli obaviti razgovor, ali su ga loše obavili. Način na koji su to radili bio je bezveze.

Otkad živimo u svijetu u kojem se zbog stavova može ispitivati čovjeka na policiji? Je li to uopće zakonito?

Očito u Srbiji postoji popis. Dačić je rekao da postoji popis ljudi koji su izrekli nešto što se ne slaže sa službenom politikom.

Verbalni delikt? Mislili smo da ne postoji.

Verbalni delikt – kad napravite nešto što je baš zabranjeno. Kako mi možemo znati da je nešto baš zabranjeno o Srbiji? Nije javno iznesena neka politika pa ste vi protiv te politike.

Je li ovo bila packa za Severinu zbog njezinih stavova?

Prije svega oko litija. Bilo kakvo dolijevanje ulja na vatru oko litija Vučiću ne paše. Još se boji da bi mu mogla izmaknuti kontrola. A on stvara priču o neprijatelju, makar bila dvostruka snajka - ispala je Severina zgodna meta.

Kad stvari doma nisu dobre, njemu paše da se okrene prema Hrvatskoj?

Onda uvijek citira RTL Direkt. Evo, sutra smo u svim srbijanskim novinama jer govore: "Vidite kako oni nas mrze, kako se bave s nama, a ne svojim stvarima."

Onda, Macan, ne idi u Srbiju!

Sljedeći put treba biti spreman, imati vodu, pa ako bude čekanja na granici tri sata...

Čitam večeras da poznati srpski odvjetnik Čedomir Stojković kaže da je to provedeno po naredbi Bezbednosno informativne agencije, da u to nema sumnje. Je li to provedeno po nečijem i čijem nalogu?

Nešto se događalo oko odvjetnika koji je bio kod nas u zatvoru. Oni to napumpaju. Kako oni to zovu Baja Mali Knindža - s njim je problem što on uistinu promiče ratne zločine, pjeva pjesme koje nisu prihvatljive i on ne bi vjerojatno lako ušao u Hrvatsku. Njega bi na granici zaustavili jer ima track record takav. Njega pozivaju na proslavu Oluje da bi provocirao. Nešto je tu još bilo... ali ne znamo ništa o tome.

Je li ovo bila odmazda, osveta?

Nije, oni već tjednima dižu priču oko Hrvatske – njima su potrebni Albanci, Kosovo i Hrvati da je Srbija ugrožena, a onda se Vučić pojavljuje kao spasitelj Srbije i zaboravljaju se unutarnji problemi. Isti je scenarij. Imali smo hrvatske "špijune" prije par - danas ništa ne znamo o tom čovjeku i o toj priči. Pa se danas navodi neki kosovski špijun. Očito je organizriana kacija da se dižu tenzije. Macron dolazi u Srbiju, govore – ovo su nam saveznici, ovo su nam neprijatelji.

Kako komentirate Aleksandra Vučića koji večeras misli sve najgore, ali to je nepotrebno i glupo. Kao i to da oni neće hapsiti one koji slušaju Thompsona.

On je rekao i to da je sve što ona kaže glupost ik to zato što ona nije pričala gluposti, nego je rekla puno nezgodnih stvari po njega. To vidim po komentarima fanova. Da bi smanjio štetu, bilo je glupo kako je na kraju ispalo. Sve što je ona rekla, štetno je po njega pa je on rekao da je sve što je ona rekla glupo i nemojte slušati, komentirati, ne držimo do nje.

Sad su je podržale mnoge srpske zvijezde, uključujući Konstraktu. Ali Severina se opet javila, moleći hrvatske policajce da njezine kolege puste da normalno rade. Pa i Karleušu. neće biti uhapšena.

Jelena Karleuša sigurno neće biti uhapšena, ali Krindža sigurno neće doći u Hrvatsku.