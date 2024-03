Većina ljudi donekidan nije poznavala novu američku ambasadoricu, ali to se naglo promijenilo kada je Nathalie Rayes na X-u objavila video gdje jede janjetinu.

Probala ju je prvi put, u Slunju, i napisala da je odlična i da nije čudo da je tako popularna. Ali u Hrvatskoj su popularne i krvavice i sarma i špek: pa nas je zanimalo kako na te delicije reagiraju stranci.

"O moj Bože. Ovo je jako ukusno. Ako se ikada nađete u Hrvatskoj, morate doći i probati ove štrukle", kaže nova američka veleposlanica u Hrvatskoj.

Ovdje je nešto više od dva mjeseca, a nova američka veleposlanica u Hrvatskoj već je napravila važan gastronomski korak kako bi se udomaćila. Ali lako za štrukle, veleposlanica Nathalie Rayes kušala i janjetinu s mladim lukom.

I dok je janjetina oduševila novu veleposlanicu, inače Latinoamerikanku libanonskih korijena, jednu drugu zagrebačku Libanonku naša tradicionalna janjetina nije oborila s nogu.

"Jako volim janjetinu. Velika sam ljubiteljica janjetine. Ali, u Hrvatskoj mislim da je dosta drugačija od one u Libanonu. Zato što, u Hrvatskoj janjetina ima intenzivan miris. Jako je mekana, ukusna, sočna, ali ja nisam naviknula na takvo janje", kaže Farah Khalil.

A, janje u Libanonu vjerojatno neće doći s mladim lukom, nego s umakom od kardamoma. Farah nas uvjerava i da njihova janjetina nema onaj intenzivni miris zbog kojeg je mnogi ne jedu.

Farah najviše voli ajvar

Ipak, Farah priznaje, brzo se naviknula na našu hranu, posebno ajvar. I dobro se sjeća svojih prvih hrvatskih zalogaja.

"Prvo sam jela burek, da, burek i gulaš. Volim i jedno i drugo jer je slično onome što mi imamo. Veliki sam fan pekare. Imamo ih i u Libanonu, ali nisu kao ove u Hrvatskoj."

Burekom i jogurtom oduševljen je bio i zagrebački Meksikanac. Doduše, kada je prije 18 godina Erick stigao u Zagreb, od delicija poznavao je samo one u kvartovskom dućanu.

"Malo će zvučati čudno, ali ja sam doslovno jeo dva tjedna šunku, svaki dan sam naručivao 100 grama šunke jer je to jedino što sam znao reći na hrvatskom jeziku u dućanu. Nakon šunke, hvala Bogu, upoznao sam sarmu i to mi je fenomenalno. Sarma je najbolja. A onda mlinci s piletinom, varivo i roštilj", kaže Erick Velasco Farrera.

Sarmu sada mota kao svi Hrvati, samo s čilijem, jer kaže, Hrvati ga premalo koriste. I da, često kada razgovaramo sa strancima - šokira ih što jedemo.

"Rekla sam svom šefu, gladna sam, možemo li nešto otići pojesti. I on mi je donio ćevape. Bila sam u šoku. Nisam razumjela što je to, jer u Nepalu nema ćevapa", kaže Barsha Gurung, Nepalka u Sisku.

Leny Glasenhardt, Filipinka u Rijeci ne voli kiseli kupus.

Nekima je kupus prekisel, drugima ne pašu krvavice i tartufi, kao Ericku.

"Ne znam imamo li mi to u Meksiku, ali ja hren uopće ne volim. Krvavice… nema multiverzuma u kojem bi to jeo. Tartufe uopće ne volim, to je ono, ili voliš ili ne voliš, ja ih ne volim. I ono što sam primijetio, recimo u Meksiku koristimo puno češnjaka i luka, ali vi ga koristite barem 20 puta više. To zna biti toliko intenzivno, da se ne može jesti".

Kaže čovjek koji za doručak, ručak i večeru jede čili papričice.