Macan objasnio Eurosong u kratkim crtama: 'Tko je htio učiti politički zemljopis, mogao je...'

"Izraelu bi trebalo zabraniti sudjelovanje na Eurosongu. Nema razloga zašto bi Izrael nastupao. Zašto? Zato što aktivno čine genocid nad palestinskim narodom", rekao je jučer na svom Instagramu Marko Bošnjak. Bombastična izjava o bombastičnoj temi.

"Zemlje u ratu svakako imaju određenu prednost, jel to ne-fer ili fer to je pitanje, ali to pirje svega ovisi o kvaliteti pjesme. Nitko se ni na jednu od pjesama Izraela ili Ukrajine ili zemalja koje sad spominju Marko proziva da su te pjesme automatski pobjednici, stopostotno sigurne, da su svi zadovoljni s njima, da i žiri i publika kažu ovo je super. Međutim, nije tako, kao što možemo vidjeti", kaže urednik i komentator Tportala Bojan Stilin.

Evo ovogodišnji primjer - Izrael je dobio samo 60 bodova od žirija, a ogromnih gotovo 300 od publike. JJ, pobjednik iz Austrije, dobio je gotovo 200 bodova više od žirija, 120 manje od publike. I lani je izraelska predstavnica od žirija dobila 50-ak, a od publike i više od 300. Sjetimo se, pobjednik Nemo slavio je zahvaljujući žiriju, neki su sumnjali da se time htjelo spriječiti pobjedu Izraela. S druge strane, internet nudi brojne teorije da je Eurovizija namještena upravo za Izrael, od ogromnog marketinga do više glasova za publiku.

Iako su za predstavnicu imali curu koja je preživjela Hamasov masakr na festivalu, ove godine su Španjolska, Belgija i Irska optužili Izrael za namještanje. "Razlog što Izrael dobiva sve više bodova su sve jače koordinirane akcije njihovih političkih krugova, dijaspore, brojnih drugih institucija, bilo je spominjano i organizirano glasanje od strane veleposlanstava Izraela po raznim zemljama", tumači Bojan Stilin.

Ovaj o Izraelu nije jedini Bošnjakov radikalni politički stav. "Po mom mišljenju, ako bilo koja zemlja sudjeluje u ratu - nebitno je li na strani agresora ili na strani žrtve - ne bi trebala sudjelovati na Euroviziji", rekao je Marko u istom Instagram storyju. Zemlje koje ratuju stvaraju kompliciranu atmosferu, dodao je, otkrivajući Ameriku da Eurovizija itekako ima veze s politikom.

'Politički zemljopis'

"Eurosong je uvijek zamišljen kao natjecanje pjesama iz određenih zemalja. Nitko nije rekao jesu li u ratu, jesu li prijatelji ili nisu. Uvijek su susjedi jedni drugima davali bodove, znao si tko su oni koji se ne podnose. Znači, tko je htio učiti politički zemljopis, mogao ga je učiti na Eurosongu", kaže politički analitičar Krešimir Macan.

Dovoljan je pogled na kartu Europe da se vidi kako se susjedi na Euroviziji vole, bilo to na Balkanu, ili u Skandinaviji.

Ipak, Ukrajina je kao zemlja u ratu prema mnogima baš zahvaljujući ratu 2022. i pobijedila. Ukrajinci su očekivano stavom hrvatskog izvođača razočarani. "Ja bih više želio čuti njegov komentar što se tiče njegovog nastupa i 28 bodova koje je osvojio u prvom polufinalu, poslije prošle godine i tako sjajnog nastupa Baby Lasagne", kaže Oleskandr Rogovski iz Zajednice Ukrajinaca u Hrvatskoj.

Iako već četiri godine kao agresorska zemlja ne sudjeluju, i Rusi prate Euroviziju, posebno oni protiv Putina.

"Nastupi koji se događaju nakon rata, nakon što je počela ruska agresija na Ukrajinu, to nisu nastupi koji su usmjereni na to da prikažu svoje muzičke vještine, nego na to kako bi prikazali da im je država u ratu. Tako da to nije baš natjecanje oko glazbe i slažem se s Markom Bošnjakom", komentira Aleksandar Turušev iz Udruge slobodnih Rusa u Hrvatskoj.

I Hrvatska je poslala svoju poruku

A s Markom su se davno složili i neki od organizatora, otkriva za Direkt Dean Vuletić, znanstvenik koji je napisao knjigu o povijesti Eurovizije. "To su već predložili članovi Europske radiodifuzne unije već u 70-im godinama, nakon prvog nastupa Izraela, tako da to nije ništa novo", kaže autor knjige "Poslijeratna Europa i Eurovizija".

Kako dodaje, u sličnoj poziciji kao Ukrajina danas, bila je na prvom nastupu i Hrvatska, i "i tada je bilo jako bitno isto poslati neku poruku o ratu u Hrvatskoj, i to je učinila pjesma koja je predstavljala Hrvatsku koja se zvala "Don't ever cry".

Dogodine možemo očekivati i Izrael i Ukrajinu, vjerojatno u Beču, gdje se obračunavaju sirijske bande i otkazuju koncerti Taylor Swift zbog prijetnji.

"Kad se na to nakaleme neki propalestinski i proizraelski prosvjednici na ulici, i još naravno redovna Eurosong publika, to će biti kaos koji će biti dosta teško iskontrolirati", zaključuje Bojan Stilin. Ali i baš zato, i zbog politike u kombinaciji s muzikom i spektaklom, Eurosong će opet biti najgledanije natjecanje na svijetu.

