Komunikacijski stručnjak: Plenković je matirao čitavu opoziciju u simultanki, kao Kasparov

Gubitnike i dobitnike, iznenađenja i odaziv na lokalnim izborima, sve komentira komunikacijski stručnjak Maro Alavanja.

Svi danas analiziraju poraz Ivice Puljka: većina se analitičara slaže da je sam kriv. Ušao u konklavu kao papa, izašao kao kardinal.

Činjenica je da je zbog svojih političkih grešaka i loše postavljene kampanje, izgubio ove izbore. No, isto tako, trebaju nam takvi ljudi u politici, treba nam više takvih ljudi koji su se spremni izlaziti iz svoje komforne pozicije znanosti i donijeti neku novu vrijednost u hrvatsku politiku. Mislim da je on to sigurno donio, ali na žalost, koštale su ga političke greške.

Rekao si greške u kampanji. Na što misliš?

Mislim na pretjerano negativnu kampanju koja je bila vrlo očita i spuštanje potencijala svojih potencijalnih koalicijskih partnera i to mu se obilo o glavu.

Znači, to je vrijeđanje SDP-a u prvom krugu, a u drugom krugu?

Između ostalog, ali on je zapravo puno odnosa zatrovao svojim osobnim odnosom prema raznim partnerima, a ne samo prema SDP-u. A u drugom krugu ne možete vi samo tako preokrenuti trend. Na kraju krajeva on je četiri godine bio na vlasti.

Sad pitanje za milijun dolara - što raditi u prvom mandatu da uspiješ osvojiti i drugi? Na primjer, Šuta.

Split je jedna određena drugačija sredina u kojoj se raznorazne stvari događaju pa i Kerum, koji se ponovno vratio u igru. Profesor Bagić je to sjajno definirao: Vi ako uzmete poziciju reformatora, vi imate tranzicijski trošak. Možete izgubiti na temelju tih promjena koje pokušavate uvesti u grad jer svaka akcija nosi reakciju. Ako uzmete neku pasivnu ulogu, onda vam je puno lakše braniti mandat.

Sa Šutom se na vlast u Splitu vraća i Kerum....

Nema mu kraja. Kerum se vratio. Znatno je slabiji faktor nego što je to bio, pogotovo nakon ovih izjava političkog harakirija u kampanji. Uspio je to preživjeti i sad će definitivno igrati ulogu s HDZ-om.

Ne samo zbog Splita, ali HDZ je pobjednik - većinu županija su dobili.

Istina. Plenković je zapravo, gledajući kartu, matirao čitavu opoziciju i to u simultanki kao Kasparov. Kontroliraju, ako se ne varam, 50 posto jedinica lokalne samouprave u čitavoj Hrvatskoj i to je impresivan rezultat, posebno ako uzmete činjenicu da je čovjeku to treći mandat u vladi.

Danas piše Goran Vojković na indexu, kaže da je očito da Plenković igra šah, a svi ostali Čovječe ne ljuti se. Da je ovo u Vukovaru Plenkovićeva kazališna režija: nisu imali kandidata, nego ga je imao DP, njihov poraz je HDZ-ova pobjeda.

Ovo za Vukovar ne stoji. To je po meni bio dogovor koalicijskih partnera koji su se dogovorili na ulasku DP-a u Vladu. Odgovornost je DP-ova kako će oni postaviti kampanju.

Slažeš se da Plenković igra šah, a drugi Čovječe ne ljuti se?

Slažem se. Njegovi politički rezultati to govore. On je tu već u trećem mandatu. Unatoč svim tektonskim promjenama, osvojiti 50 posto glasova, to je jednostavno tako.

Čuli smo izjavu Hajdaša - Dončića kako će im puhati za vratom. Ima li SDP uopće razloga za ovakav optimizam? Najvažnije što su dobili je Orahovica i Pula.

Dobili su i jednog župana, ali to po meni nije dovoljno. Dobili su manje nego 2021. Previše su na "hajpu" jahali crveni val, a nisu "deliverali" kad je na terenu trebalo napraviti.

Čitamo danas, prof. Čular kaže da nestranačke liste na lokalnim izborima slabe, da vlast u manjim sredinama opet preuzimaju velike stranke.

Više je faktora za to. Neki su se ljudi opekli ulaskom u politiku jer je to prljavi ring ako želiš unositi neke promjene. A neki nezavisni su dobili priliku voditi, a populisti se najbolje pokažu kad dobiju vlast i kad vidiš rezultate njihovog rada i onda oni tu gube povjerenje pa se ljudi vraćaju velikim strankama.

Da nije Bulj dobio 61 glas više, gledali bi srušen Most.

On je jedini ostao na braniku Mosta, a Most po meni ima jako negativan trend.

Danas je bio tekst na Indexu da je Domovinski pokret na samrti.

Mislim da će biti puno jednostavniji koalicijski partner za HDZ. Imaju velike šanse izumrijeti kao stranka ako se ne uklope nazad u HDZ, jer, ajmo biti iskreni, to je većina bivših HDZ-ovaca.

Tomašević je pobijedio, Ali... od gradonačelnika s najviše glasova sada je gradonačelnik s najmanje osvojenih glasova...

Nešto to ide na taj tranzicijski trošak, a nešto na produženi vikend.

Produženi vikend je pobjednik izbora?

Apsolutno, dominantno. Na žalost, nikako da naučimo iz grešaka nesudjelovanja u demokraciji. S tim da smo u Zagrebu stvarno imali dva dobra kandidata. Imao si puno bolju ponudu nego ikad do sad.

Čuli smo gradonačelnicu Čazme koja kaže da žene mogu naprijed, ali podaci baš tako ne govore. Đivo Đurović za Telegram danas piše o drugotnosti žena u lokalnoj vlasti: 19 od 128 gradova ima gradonačelnicu... Samo tri od 20 su županice.

To je zapravo katastrofa i osim gradonačelnice Rijeke i tih par lokacija jako je teško ženama odlučiti se za politiku iako su i Kekin i Selak Raspudić odradile sjajan posao i pokazale da žene imaju što za donijeti u politički ring, ali teško je uz obiteljski ili poduzetnički život ući u ovaj prljavi ring.