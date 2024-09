VLADA ŽELI DA TO MISLITE / Kad se penjao na Rafale, Milanović se sigurno pitao: 'Koliko brzo ovim stignem do Hvara?!'

Koliko je predsjednik puta letio helikopterom i koliko je to koštalo, tema je u Hrvatskoj već danima, jer kampanja za predsjedničke izbore je počela. Pa je ministarstvo obrane objavilo da je Zoran Milanović letio 348 puta, i da je to koštalo milijun eura. Iako Milanović kaže da je letio 74 puta i da je to koštalo 130 tisuća eura. E, ali sada Nacional piše da je premijer Andrej Plenković koristio policijski gliser da bi posjetio rodbinu i obavljao privatne poslove na Hvaru i Braču. I nije ovo prvi put da se broje putovanja i kilometri: zbog toga se svojedobno razapinjalo Kolindu Grabar Kitarović. Priča Ivana Skorina