Bond, James Bond, dosad je izgovaralo 6 legendarnih glumaca. A sada se cijeli svijet pita tko će biti sedmi 007. Službenu ponudu da utjelovi novog Bonda, zasad je dobio, samo Aaron Taylor-Johnson. Zvijezda "Kickassa", "Godzille", "Teneta", a strane mu nisu ni reklame za donje rublje. Jednu sličnu snimio je i prošle godine i to na Dugom otoku. Malo poznati glumac, najpoznatiji je možda po braku s 24 godine starijom suprugom, koju je upoznao dok je još bio maloljetan. A sada bi trebao postati najpoznatiji - tajni agent.

Zagrepčanke ga odobravaju, a što kaže struka? Ako Aaron Taylor Johnson i prihvati ulogu, on će svakako biti najmlađi James Bond ikada. Za Bonda - kažu nam, idealne godine.

"On nije mega zvijezda, bitno je da nije. Jer James Bond ga treba dovesti do zvjezdanog statusa. Znamo da je zgodan, postao je seks simbol i bez da je dobio tu ulogu. Već je izbildan, neće morati posebno raditi na njegovom tijelu, six pack se već vidi. Nema se što drugo reći nego za početak, jako dobar izbor", govori nam filmski kritičar Dean Sinovčić.

O najvažnijem filmskom izboru dugo se pričalo. Prije Aarona, spominjao se Edris Elba, koji bi tako bio prvi crni Bond. On je to odbio. Šuškalo se da bi tajni agent mogao biti i Goran Višnjić. A mnogi su u toj ulozi vidjeli i Supermana Henryja Cavilla, ali od njega ništa, kao ni od Oppenheimera Cilliana Murphyja. Pisalo se da će Bond prvi put biti i žena, ali i na to ćemo pričekati.

"Mislim da je James Bond muški lik. Može biti bilo koje orijentacije, bilo koje boje kože, ali mislim i dalje da to mora bit muški, jer je tako pisano i pravljeno. A da se mi razumijemo, nije to Bog zna kakav lik, npr. za ženskog akcijskog junaka, može se napisati puno bolja uloga nego što je James Bond", kaže nam mladi redatelj Andrija Mardešić.

I baš zato bi uskoro novo glavno pitanje moglo biti - tko će nakon Halle Berry, Grace Jones i Monice Belluci biti - nova Bondova djevojka.

"Što se tiče kvalitete filmova, ona se od 90-ih srozala, ali su ženski likovi puno bolji. Čini mi se da su tad ženski likovi počeli bit puno više od objekta, koji je zapravo samo love interest, koga će zavesti James Bond, nego su počele igrati puno važniju ulogu", dodaje Mardešić.

No vratimo se mi u daleku 1958. Kada je na filmskom platnu prvi put osvanuo 007. Utjelovio ga je neponovljivi Sean Connery, koji se osim u prvom, pojavio u još 6 nastavaka. Onda je 1969. prvi i jedini put bio George Lazenby. Nekoliko godina kasnije, u nastavku "Živi i pusti umrijeti" gledali ste Rogera Moorea. U Dahu smrti i Dozvoli za ubojstvo agenta je glumio Timothy Dalton. I onda se 1995. pojavio jedan od sinonima tajnog agenta, Pierce Brosnan. Pa smo 2006. dobili prvog plavokosog agenta, Daniela Craiga.

To su bili svi Bondovi. A sada pitanje svih pitanja - koji je bio najbolji? Građani su odlučni za 2 imena: Sean Connery i Daniel Craig. A struka…

"Po meni je najbolji James Bond Pierce Brosnan. Zato što on ima najbolji omjer karizme i tog ubilačkog pogleda. Ali ako moram odabrat koji je najbolji glumac, definitivno je Daniel Craig najbolji od svih njih", govori nam Andrija Mardešić. Kritičar Sinovčić dodaje: "Broj 1 Sean Connery, broj 2 sigurno Daniel Craig, i broj 3 Pierce Brosnan."

Aaron Taylor Johnson za sada je broj sedam, a vidjet ćemo hoće li rasti i na ljestvici najboljih Bondova. Do tada, bilo je to sve o agentu 007 od Stojkovskog, Rikarda Stojkovskog.