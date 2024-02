Prošlog mjeseca napunilo se 15 godina od prve inauguracije Baracka Obama, a baš se ovih dana ponovno počelo spominjati kako bi taj bračni par mogao ili trebao zamijeniti uloge.

Michelle Obama, prva dama Amerike u dva mandata lani se prisjetila njihovih osam godina u Bijeloj kući. "Vodili smo s poštovanjem, s uključenošću, s integritetom, poštenjem, i bez skandala, bez optužnica, bez nereda. Čovječe!", rekla je Obama.

Čovjek koji je njezinu mužu bio potpredsjednik tih se godina slabo sjeća. Tako barem piše u izvještaju Ministarstva pravosuđa koji je otkrio da je Joe Biden tada namjerno zadržao povjerljive dokumente, ali uz zaključak da ga za to ne treba optužiti jer je, baš tako piše, stariji čovjek s lošim pamćenjem. Čak piše i da se predsjednik ne može sjetiti kada je točno umro njegov sin Beau.

"Kako se, dovraga, usuđuje to spomenuti. Iskreno, kada su mi postavili pitanje, pomislio sam ‘je li to njihova prokleta stvar?’", rekao je ljutito Biden na presici koju je sazvao da se obruši na, kako je rekao, netočne i neprimjerene kritike. Na pitanje je li mu se pamćenje pogoršalo, rekao je da nije, da mu je pamćenje dobro, da bi onda predsjednika Egipta smjestio na funkciju u Meksiko.

Većina Amerikanaca misli da je Biden prestar

Da je 81-godišnji Biden prestar za još jedan mandat u novoj anketi misli čak 86 posto Amerikanaca. Njih 62 posto isto misli i za četiri godine mlađeg Donalda Trumpa, gotovo sigurnog kandidata republikanaca. Zato kladionice u Las Vegasu kao treću po šansama za pobjedu u studenom nude ženu koja je kao prva dama bila uzor milijunima žena, podizala svijest o siromaštvu, obrazovanju, pravilnoj prehrani i zdravom životu, a bila i modna ikona. Ujedno je oduvijek tvrdila da za njezinu kandidaturu - nema šanse.

"Žena, crnkinja, dobro obrazovana, uz muža sigurno dobro upućena u politiku, možda bi bila dobar izbor za Sjedinjene Države, možda i za svijet, ali nažalost mislim da se to neće dogoditi, iz više razloga. Nažalost, ne mislim da bi Michelle Obama mogla povući dovoljno onih koji bi glasali za demokrate", kaže povjesničar Tvrtko Jakovina.

Ali Michelle Obama se ne bi na kladionicama ni pojavila kao opcija, da je dio demokrata ne priželjkuje. "Obitelj Obama kao takva ima iznimnu moć unutar demokratskog establišmenta, uz obitelj Clinton to je svakako najutjecajnija obitelj u demokratskoj stranci, tako da sasvim sigurno postoje određene silnice i među biračima, i među članovima stranke i establišmenta da se nekoga poput Michelle Obame progura za kandidata", misli politički analitičar Mate Mijić.

Ali prvo bi trebao odustati Biden, a onda i njegova potpredsjednica, prilično neprimjetna Kamala Harris, da otvori put za Michelle. "Otvara se pitanje kako bi na to reagirali republikanci, jer to bi i njima otvorilo prostor da se i oni riješe svog neželjenog kandidata Donalda Trumpa, samo što bi to bilo puno teže, jer Trump izgleda energičnije, aktivnije i prisebnije od Bidena", smatra Mijić.

Michelle o svemu šuti, drži se dalje od politike, s Amal Clooney i Melindom Gates u Africi pomaže rješavanju problema dječjih brakova i obrazovanja općenito. A Biden se pak po novom trudi privući mlade preko tik toka, i tako vrlo vjerojatno ne odustaje od kandidature, kao ni izgledni protivnik.

"Zemlja koja ima toliko mladog, propulzivnog, aktivnog stanovništva na koncu ima dva neobično stara kandidata koji vode i neke pomalo hladnoratovske borbe", zaključuje Jakovina. A u takvim borbama, kad bi se u nekom paralelnom svemiru kandidirala, Michelle Obamu vjerojatno ne bismo gledali.