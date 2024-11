Ginekolog otkrio: 'Moja nastarija rodilja imala je 52 godine, ali ne bih to preporučio...'

Koliko je godina imala najstarija majka u Hrvatskoj, i nakon koje dobi se ženama ne preporučuje rađanje, otkrio je Specijalist ginekologije i uži specijalist humane reprodukcije, doktor Hrvoje Vrčić.

Vidjeli smo Makedonce, jako se ponose s najstarijom majkom na Balkanu, žena je rodila sa 61 godinom.

"Čestitam i mami i tati i timu liječnika koji su izgurali trudnoću u tako visoko rizične pacijentice. Bilo je jako rizično i bilo je puno obolijevanja što se očekuje nakon 50. godine, a pogotovo nakon 60."

U Makedoniji nema dobnih granica, je li to opasno?

"Pa ne preporučuje se nakon 50 godine biti trudan jer su povećane komplikacije za trudnicu i onda prijevremeno rođenje djeteta. Uvijek ako se ide nakon 45, posebno nakon 50. godine treba napraviti pretrage da se vidi kakav je krvnožilni sustav, kako funkcionira jetra, bubrezi, gušterača, metabolizam, grušanje krvi jer su to najveći problemi koji se mogu pojaviti u trudnoći koji mogu i završiti s preeklampsijom, gestacijskim dijabetesom i naravno ono što je najopasnije - prijevremenim porodom."

Kakva je situacija u Hrvatskoj? Do koje dobi uopće žene smiju na postupke IVF-a=?

"U Hrvatskoj je dobna granica 48, ali do 42 godine je na teret HZZO-a osim u posebnim slučajevima kad liječnik procjeni da pacijentica može ići na postupak i nakon 42. godine na teret HZZO-a. To je bio slučaj u koroni ili kad ljudi nisu mogli ići na postupak zbog obaveza na poslu. Preporučuje se do 42. godine da poguramo da idu i ranije, ali mogu i kasnije. U nekim zemljama nema ograničenja, ali uglavnom je do 50. Makedonija je dosta liberalna po tom pitanju."

Vidimo po podacima HZJZ-a da raste broj majki koje se na dijete odlučuju nakon 45.

"'85. sam počeo raditi kao doktor i svakoj ženi koja je imala više od 30 godina kada je rađala smo pisali da je starija rotkinja ili vetusta. '88. se granica pomaknula na 35, a onda '91. je rečeno nemoj pisati ništa ili piši nakon 40. Danas imamo puno žena koje rađaju kasnije. Takve su okolnosti u životu. Mislim da bi puno puno žena htjele biti majke puno ranije, međutim, mi muški zakažemo. Htjeli bi ići na Oktober fest, moramo zimi u tople krajeve. Moramo na skijanje, pa na zatvaranje sezone pa Bol, Brač, Hvar, Vodička fešta i onda to tak ide. Neki ljudi nemaju materijalnih uvjeta."

Meni se čini normalno da se žene žele ostvariti. Fakultet pa karijera... Koliko je godina imala vaša najstarija pacijentica kad je rodila?

"Nije ona najstarija, nego je imala 52 godine i 53 i prošlo je sve u redu. S 52 godine su bili blizanci, treći porod je bio s 53 godine. To su žene koje su prošle te trudnoće odlično jer smo ih pripremili kako treba i pridržavali smo se mjera i obavljali intenzivni nadzor tijekom cijele trudnoće. Sve te žene rode carskim rezom, posebno ako je donacija jajnih stanica nakon 40. godine jer ta trudnoća nakon 36, 37 tjedana ulazi u rizik jer su svi antigeni tuđi. Kad je žena trudna sa suprugom, sa svojom jajnom stanicom, onda pola antigena dolazi od muža. Nerijetko se i ranije komplicira trudnoća u slučajevima s tuđom jajnom stanicom."

To je uvijek IVF?

"Ja sam porodio dvije žene od 48 godina koje su prirodno zatrudnjele, ali su rađale i ranije. Ali, to su vrlo rijetki slučajevi. Nakon 50. godine su uvijek umjetne oplodnje. Vrhunac plodnosti je od 20 do 25. godine. Malo se počinje strmije spuštati nakon 38 godina. Kod nekih žena i ranije. Bitno je ići redovno na pregled i liječnik treba procijeniti ovarijsku rezervu."

Koja je krajnja granica za trudnoću?

"Ja ne bih išao na izvantjelesnu oplodnju iznad 50. godine sa donacijom jajne stanice."

