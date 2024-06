Od razočaranja do euforije pa nazad, to može samo nogomet, a gost RTL Direkta bio je legendarni sportski novinar i komentator Edo Pezzi.

Kako ste se vi osjećali kada je sudac odsvirao kraj?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Toliko je utakmica u mojim nogama. Ja nisam bio niti fasciniran ničim jer sam vidio kuda to vodi. To je već bilo u prvoj utakmici gdje mi nismo uopće postojali. Nismo postojali niti u drugom poluvremenu druge utakmice. Igrali smo zadnjih 15 minuta i pokazali neke dječačke gluposti da tako kažem i dobivenu utakmicu izgubili. To si ozbiljni reprezentacijama ne smije dogoditi. Tu su greške u izmjenama igrača, u pristupu".

Što je danas nedostajalo Hrvatskoj da uzme sva tri boda?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo je jedna momčad koja je svoje dala, koja je istrošena, umorna, a Dalić robuje tim nekim bivšim vremenima. Nema u sportu prošlih vremena. Zasluge su lijepa stvar, ali dijelimo, plakete, nagrade, što hoćemo. Mi smo u Ligi nacija imali ovakvu jednu situaciju. Kada je Dalić govorio da to natjecanje nije uopće potrebno, da ne valja, a onda su ovi momci upravo s klupe napravili preokret i situaciju da se mi visoko plasiramo. Mislim da je otpočetka nešto loše bilo u pripremi".

Očito prvo poluvrijeme loše, drugo puno bolje, kraj opet nesiguran. Što smo naučili iz ove utakmice, što mora biti drukčije?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U utakmicu se ulazi ratnički, borbeno, angažirano, da nema da jedan igra s loptom, a drugi gledaju. A toga smo se danas nagledali. Albanija je imala ogromnu želju. Ne kažem da mi nismo imali želju, ali nismo je realizirali".

Očekujete li Pašalića i Sučića u prvoj postavi protiv Italije?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da dvije laste ne čine proljeće i da tu treba napraviti jedan vrlo ozbiljan zaokret. Pitanje koliko mi imamo spremnih igrača. Moramo se odlučiti i dati šanse mlađima, pa neka se oni bore i s drugim žarom igraju jer ovi su naši momci očito premoreni ili je možda došlo do zasićenja između njih i stručnog stožera. Treba izginuti da bi se dobila utakmica".

Italija je očito odlučujuća utakmica. Prenosili ste sve pobjede Hrvatske protiv Italije na službenim utakmicama. Kakav nas protivnik čeka?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uf, vrlo nezgodan protivnik jer Italija može imati trenutne krize i slabe igrače, ali Italija ima disciplinu i ima organizaciju i ima red u igri i to će nam biti strašno teška utakmica".

"Oni će izginuti da nas dobiju i neće biti lako. Nikad nisam prognozirao. Ja bih volio da dobijemo 1:0. Hoće li eksplodirati naša momčad, to vi nikada ne znate od naših igrača. Poželimo da svi uđu u utakmicu i da pokažu da nisu za eliminaciju".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ikona talijanskog nogometa ovoga je tjedna stigla u Split, Gennaro Gattuso novi je trener Hajduka. Što bi mogao donijeti na Poljudu?

"Gattuso je vrlo zanimljiv. Dobro je imati takvog trenera. A oklade padaju na jednu temu, a to je : Hoće li Gattuso dočekati duge rukave ili neće?".