Primorac otkrio Mojmiri: 'Tesla je Hrvat, Vučić se opasno ponaša, a Trumpa želim dovesti u Hrvatsku'

Hrvatske plaće i hrvatske cijene, pitanje stranih radnika, Bitcoin, Donalda Trumpa i druge aktualne teme u studiju RTL Direkta kod Mojmire Pastorčić komentirao je liječnik i genetičar Dragan Primorac, koji želi biti predsjednik Republike.

Ranije je već najavio da će kao predsjednik biti najglasniji kad je u pitanju standard građana, a sada je pojasnio kako bi to učinio.

Primorac pojasnio kako će podići standard građana: 'Bez takvih investicija nema boljeg života'

"Svi zajedno trebamo mijenjati Hrvatsku, a kao predsjednik svojim utjecajem konstantno govoriti svima odgovornima za kreiranje politike što se tiče financija, cijena i ekonomije, to je Vlada, u kojem smjeru ići. S druge strane, kao čovjek koji duboko živi gospodarsku diplomaciju i čovjek koji je niz investicija doveo u Hrvatsku, mislim da bez takvih investicija nema boljeg života. Nema šanse da Hrvatska može napraviti iskorak ako nećemo imati one koji vjeruju u nas i koji će donijeti novce u Hrvatsku", poručio je Primorac najavivši jednu od najvećih investicija po pitanju zdravstva koja u prosincu stiže iz SAD-a.

Osvrnuo se na usporedbu cijena istih artikala iz jedne drogerije koji su jeftiniji u Njemačkoj nego u Hrvatskoj, pa poručio da je to "sramota" i da se takvo što "ne smije događati".

"Pogotovo kad usporedite cijene da su u Njemačkoj niže nego u Hrvatskoj, a ljudi kod nas imaju bitno niže plaće. To je apsurd koji su nametnuli trgovci i dignuli svoje marže. U pojedinim državama ljudi bojkotiraju takve trgovine". ustvrdio je.

No, u Hrvatskoj nije takav slučaj i ne možemo vidjeti da građani bojkotiraju trgovine zbog cijena. "To je hrvatsko srce koje će se s vremenom mijenjati jer je to neprihvatljivo. U jednoj su fazi pokušali objasniti da je cijena veća zbog transporta, ali ako pogledate da je plaća bitno niža u Hrvatskoj, onda bi ta cijena trebala biti niža nego u Njemačkoj", kazao je.

Primorac je, kaže, najveći udar inflacije osjetio na prehrambenim artiklima. "Nekad ste davno mogli ući u trgovinu i kupiti bitno više nego danas. To je ključni moment koji osjeća svatko od nas. Često sam u trgovini i to osjetim na namirnicama", zaključio je.

Komentirajući pitanje stranih radnika, otkrio je bi li kao predsjednik od Vlade tražio stroža pravila tko može doći i pod kojim uvjetima jer većina misli da smo dozvolili ulazak svima bez plana.

"Sve je započelo s nesuvislom politikom Angele Merkel koja je pokušala u jednoj fazi u Njemačku dovesti radnu snagu koja će dignuti njemačko gospodarstvo, no to je bilo nekontrolirano. Pitanje nekontroliranog dovođenja radne snage uvijek dovodi do ovoga što danas imamo. Hrvatska treba radnu snagu, ali cijeli proces mora biti pod nazorom, no moramo i poštivati ljudska prava. Znamo da pojedini agenti zarađuju na sudbinama tih nesretnih ljudi koji nikada neće moći otplatiti kredit koji su podigli kako bi došli u Hrvatsku kao obećanu državu. To su dvije stvari o kojima moramo voditi računa", smatra Primorac.

Na pitanje kako strane radnike integrirati u naše društvo, kazao je da Hrvati imaju veliko srce.

"Oni nisu ksenofobični i ne mrze. Nismo rasisti ni u jednom segmentu. Ali moramo brinuti o našoj sigurnosti i djeci. Ali recimo ja kad sam došao u Ameriku nije mi padalo na pamet da razgovaram španjolski, talijanski ili hrvatski. Moraš se integrirati u društvo i s vremena će se to događati u Hrvatskoj", poručuje.

Primorac objasnio zašto se riješio Bitcoina u ranoj fazi: 'Nije mi krivo jer...'

Tko ima Bitcoine, taj može biti jako sretan. Peti prosinca pamtit će se kao povijesni dan nakon kojeg u svijetu financija više ništa neće biti isto jer je vrijednost bitcoina prvi put premašila 100 tisuća dolara!

Vrijednost kriptovalute porasla je čak 45 posto nakon pobjede Donalda Trumpa na izborima, sve zbog njegovog obećanja da će Amerika postati "kripto prijestolnica planeta". Veliki fan kripta je i Trumpov savjetnik Elon Musk pa se očekuje da će nova administracija bitno smanjiti regulaciju pa bi Bitcoin mogao nastaviti rasti.

Sam je Primorac ranije kupio Bitcoin, no otkriva da ga se kasnije "riješio".

"Većina nas koji smo razmišljali o tome smo odustali kad je krenuo nizbrdo. Puno ljudi i mojih prijatelja je ostalo bez svega što su imali u životu. Ja sam se riješio Bitcoina u ranoj fazi, možda godinu dana nakon što sam ga kupio. Nije mi krivo jer je on tada bio pao za 60 posto", tvrdi Primorac.

Govoreći o vrijednosti Bitcoina, ističe da bi puno ljudi u ekonomiji koje poznaje reklo da je to spekulativna vrijednost kao što je zlato. "VI ga držite i čuvate, može rasti i padati, ali on nije usporediv s dolarom koji je cijelo vrijeme na tržištu. Kad je predsjednik Salvadora uložio kao predsjednik 250 milijuna dolara da kupi Bitcoin, njegovi su mu stručnjaci rekli - dobro, dogodio se rast, ali te novce nemamo. Tek ćemo ga imati kad ti prodaš Bitcoin i kad vidimo te novce na računu", podsjetio je.

Primorac je istaknuo da Bitcoin nije jednostavno prodati jer zbog tržišne cijene ljudi moraju biti vrlo okretni i brzi. Ipak, smatra da je Trump napravio veliki iskorak jer je dao snagu tom konceptu. "A koliko će to dugo trajati, ne znam", dodaje Primorac.

Trump je u kampanji pohvalno govorio o kriptu. Sad se vraća u Bijelu kuću, a Bitcoin samo raste. U kontekstu Hrvatske, Primorac kaže da su hrvatski građani mudri i da će uvijek znati prepoznati što je dobro za njih. "Hrvatska je jedno veliko globalno tržište i puno ljudi koje znam ulažu u Bitcoin. Neka im je sa srećom", poželio je predsjednički kandidat.

Na pitanje poznaje li Donalda Trumpa, kazao je da je dobar s ljudima bliskim njemu pa se prisjetio kada je bio na njegovoj prvoj inauguraciji.

"Kad razgovarate sa svjetskim liderima, oni kažu da će se s Trumpom puno lakše dogovoriti. On je konkretan čovjek koji poznaje trgovinu i koji poznaje deal. On nije političar. Ako kaže da ide sa 60 posto povećanjem takse prema kineskim proizvodima, oni će se dogovoriti na pola ili na malo više. Ljudi od njega očekuju akciju i vrlo djelotvornu politiku, pogotovo ekonomiju", misli Primorac.

U slučaju da postane predsjednik, vjeruje da će se "izvrsno" slagati i družiti s Trumpom, kao i da će ga u svom mandatu dovesti u Hrvatsku.

Komentirao je i bi li na njegovom mjestu uzeo Elona Muska za suradnika, misli li da će Trump završiti rat u Ukrajini i kako do mira u Gazi, a više pogledajte u videu.

Primorac: 'Mi želimo da nam Srbija vrati ono što je naše i što su uzeli tijekom Domovinskog rata'

S Gaze se prebacujemo na Srbiju gdje opet svojataju nešto hrvatsko. Mediji prenose zahtjev Udruge izbjeglih Srba koja preko Ministarstva vanjskih poslova traži da se Srbiji "vrati" krstionica kneza Višeslava koja se nalazi u Arheološkom muzeju u Splitu. Kažu da je ona podsjetnik na slavnu povijest njihovih predaka te dio bogate povijesti Srbije. Inače, porijeklo čuvene krstionice smješta se u Nin, u deveto stoljeće i čuva se kao jedan od najvažnijih spomenika iz vremena pokrštavanja Hrvata. No, U Srbiji kažu da Višeslav nije hrvatski, već srpski knez, a svećenik koji se spominje na zapisu njima nije Ivan, već Jovan.

"Ne znam niti jednu državu gdje je mitomanija dovela do nečeg boljeg ili dobrog. Ono što želimo da nam Srbija vrati ono što je naše i što su tijekom Domovinskog rata uzeli, opljačkali i odnijeli u Srbiju. A ovo su vrlo zanimljive stvari koje će biti zgodne nekoliko dana, a sami će Srbi od ovoga odustati kad shvate koliko je glupo", uvjeren je Primorac.

Inače, prošli put kad su u Direktu Primorac i Miro Bulj komentirali izjave Aleksandra Vučića, on je taj video podijelio na Instagramu. Iznoseći svoje mišljenje o srbijanskom predsjedniku, Primorac je istaknuo njegovo ulaganje u naoružanje što je ocijenio opasnim.

"On je čovjek koji je prošao sve, iz radikalne srpske politike, napredne stranke, čovjek koji je bio jedan od ljudi koji su bili u uredništvu časopisa Velike Srbije i koji sad pokušava pokazati neku veliku demokraciju, investicije… Ali isto tako čovjek koji puno ulaže u naoružavanje Srbije. Dronovi iz Turske, Rafalei iz Francuske, kineske rakete koje su nešto kraćeg dometa, ali u stilu Patriota… Vrlo opasno ponašanje na teritoriju koje je uvijek bilo nestabilno i oko toga bi svi trebali povesti računa. Nadam se samo da je shvatio da bilo kakva ludost agresije na ovom području uvijek rezultira gubitkom rata, najviše Srbije", poručio je Primorac.

Treba li nas zabrinjavati što se Mađarska i Srbija toliko naoružavaju? Više pogledajte u videu.

Primorac otkrio je li bolji kuhar od Ivane Kekin i koga želi vidjeti u drugom krugu: 'Svejedno, nemaju šanse!'

Ima uspješnu karijeru liječnika, a sad se upustio u politiku pa smo ga pitali je li ikad pomislio "što mi je ovo trebalo"?

"Svaki dan kad razmišljam o životu i o svemu pomislim što mi je to trebalo. Ušao sam u politiku odnosno utrku za predsjednika jer vidim da Hrvatska može bolje i ne mogu biti pasivan promatrač. Inače, zadnja sam osoba u Hrvatskoj kojoj treba ovakva avantura", uvjerava Primorac koji vjeruje da je Hrvatska zaslužila bolje.

"Sa svim mojim kontaktima i znanjem od Hrvatske možemo napraviti državu budućnosti. To je početak i kraj svega. To ljudi osjećaju i vide", dodao je.

Komentirao je i to što ga mnogi kandidati i dalje prozivaju zbog stana kojeg je u Splitu kupila njegova majka. Uvjerava da u tom slučaju nema ništa sporno kao i da će toga biti još jer, smatra, nije lako gledati čovjeka koja ulazi u drugi krug.

"Važno mi je da sve u životu bude transparentno, kao i oko tog stana, kad imate natječaj, kadi mate tržišnu cijenu. Sad ovih dana čujem da propituju oko moje kuće ,traže informacije. Ali rekao sam, moraju naučiti da u Hrvatskoj postoje ljudi čiji je život čist poput ove čaše, jer nikada ne bih ušao u ovo avanturu", istaknuo je.

Sve što je u životu stvarao kaže da je napravio svojim rukama i djelima. "Bogu hvala, postigao sam to da sam financijski neovisan i da mogu kupiti neke stvari i ne ovisiti o drugima. To znači da druge ne trebam slušati i da nitko na mene ne može utjecati, ucijeniti ili govoriti mi što ću raditi", dodaje.

Primorac je ustvrdio da mu je potpuno svejedno s kime će od protukandidata odmjeriti snage u drugom krugu jer je uvjeren da nemaju šanse protiv njega, a otkrio je je li bolji kuhar od Ivane Kekin i što misli o Miri Bulju.