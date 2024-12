'DOVEO SAM NIZ INVESTICIJA' / Primorac pojasnio kako će podići standard građana: 'Bez takvih investicija nema boljeg života'

Hrvatske plaće, cijene i sve aktualne teme večeras je komentirao gost Mojmire Pastorčić, liječnik i genetičar koji želi biti predsjednik Republike - Dragan Primorac. Ranije je već najavio da će kao predsjednik biti najglasniji kad je u pitanju standard građana, a sada je pojasnio kako bi to učinio. 'Svi zajedno trebamo mijenjati Hrvatsku, a kao predsjednik svojim utjecajem konstantno govoriti svima odgovornima za kreiranje politike što se tiče financija, cijena i ekonomije, to je Vlada, u kojem smjeru ići. S druge strane, kao čovjek koji duboko živi gospodarsku diplomaciju i čovjek koji je niz investicija doveo u Hrvatsku, mislim da bez takvih investicija nema boljeg života. Nema šanse da Hrvatska može napraviti iskorak ako nećemo imati one koji vjeruju u nas i koji će donijeti novce u Hrvatsku', poručio je Primorac najavivši jednu od najvećih investicija po pitanju zdravstva koja u prosincu stiže iz SAD-a.