U par dana dobili smo potpuno novu utakmicu. Demokrati više nisu očajni, nego entuzijastični, Donald Trump nije sigurni pobjednik po prvoj anketi čak zaostaje. Puno je tema za mog večerašnjeg gosta. Nekadašnjeg urednika Direkta, danas kolumnista Telegrama. Zadovoljstvo mi je u studiju pozdraviti Đivu Đurovića.

Odjednom Kamala. Vodi po anketama, hit je na društvenim mrežama, vole je mladi glasači, održala je snažan govor. Tužiteljica protiv kriminalca.

"Ona je uvijek bila takva, samo je posao potpredsjednika Amerike da stoji u drugom planu. Imala je tu karizmu. Imala je tu rječitost. Britka je. Ali, nije moguće pored predsjednika koji je taj koji vodi show, zasjeniti ga dok je on još i kandidat. Činjenica da se on povukao njoj je dala prostor da pokaže kakva je. U nastupu je jako dobra. Vidjet ćemo koliko će to potrajati".

Zanimljivo je, napisao si u svojoj kolumni. sada ponosno ističe da je tužiteljica, ali prije je to skrivala. Prije je bila uvreda 'Kamala is a cop' (Kamala je policajka).

"Natjecala se za kandidata demokrata 2020. godine i njezina karijera tužiteljice u to vrijeme nije bila popularna. Ipak, generalno većina birača voli kandidate koji su za red i zakon. Sada se time ponosi pogotovo što s druge strane ima nekoga tko je osuđeni kriminalac. Ovo joj je došlo kao naručeno".

Čitala sam danas: Desni mediji bacaju na Kamalu sve osim sudopera. Vrijeđaju je po svakoj osnovi. Govore da se previše smije, da je bila previše oštra tužiteljica. Na koje načine će je Trump sada pokušati ocrniti?

"Trump još uvijek nije počeo ozbiljno raditi na njoj i to pokazuje koliko je bio nespreman. On se do jučer bavio Joe Bidenom i pokazuje koliko je u tom modu razmišljanja. Jednostavno se ne može kvalitetno prebaciti na nju. Nema sumnje da će biti svih vrsta uvreda jer Trump to radi svakome. Ne treba biti genijalac da bi se to predvidjelo. Pitanje je što će od toga upaliti. Kamala Harris nije netko tko je od jučer na političkoj sceni. Nije tek sada izronila iako je tek sada ušla u prvi plan. Neće biti lako. Morat će za početak smisliti neki uvredljiv nadimak jer ni jedan se još nije uhvatio".

Sada je isplivao onaj stari komentar da su demokratkinje žene bez djece s mačkama koje žele da i ostatak zemlje bude očajan.

"Da. I da ne vole Ameriku i da ne mogu razumjeti Ameriku zato što nemaju djecu. J. D. Vance je mizogini političar amater koji je već dokazao da je uteg Trumpovoj kampanji, a nije prošlo ni tjedan dana otkad ga je imenovao. Već se spominje da bi ga mijenjao jer sad kako je Biden ispao iz utrke, Trump izgleda vrlo staro".

Što je prijeteće u tome da se moćna žena smije?

"To je nešto o čemu je pričala još Michelle Obama kako se žena, a pogotovo crna žena, u Americi u javnom prostoru mora paziti od pretjeranih reakcija. Od smijanja, a pogotovo iskazivanja nervoze ili ljutnje. Iako ta ljutnja može biti usmjerena prema npr. pedofilima. Ali ako crna žena pokaže da je ljuta, jednostavno mora paziti da ne maše puno rukama, ne smije se preglasno. Međutim, Kamali Harris je bitnije pobijediti na izborima nego rušiti stereotipe. Ako pobijedi, bit će prilike za rušenje stereotipa".

Prošli tjedan je sve izgledalo drukčije: Trump mučenik, heroj, primio je metak za demokraciju. Pobjeđuje.

"Pokazalo se da je uzrok cijele priče bila slabost Joe Bidena i time slabost demokrata. Sada se pojavila nova krv. Mi sad imamo brod koji ne tone. I čak ako ne pobijedi, ona nije brod koji će potonuti".

Što ako Trump ne pobijedi: Možemo li očekivati građanski rat?

"Ne vjerujem da ćemo gledati građanski rat, ali vjerujem ako Trump ne pobijedi da neće priznati poraz. I dok je Biden bio kandidat davao je do znanja da će prihvatiti rezultat samo ako pobijedi. Koliko će to izazvati političke nestabilnosti, to se ne zna. Netko je rekao da je Bog spasio Trumpa od metka da bi izgubio od crne žene kako bi mu se vratilo ono sve što je lagao o mjestu rođenja Obame pa sve do danas. Nema nikakve šanse da on prizna poraz ako bude poražen".