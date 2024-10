Za svoj rasprodani koncert kupio karte za par sto eura pa dijelio prijateljima, a za Oasis bi dao 18 eura

Oni su jedan od naših najpoznatijih bendova. Svirali su s Ramonesima, tepaju im da su naši Rolling StonesI. Imali vi 17 ili 77 znate riječi barem 7 njihovih pjesama. A vjerovali ili ne: Psihomodo pop još nikad nije nastupio u zagrebačkoj Areni. Ali tome je kraj, jer Gobac i društvo u najvećoj hrvatskoj dvorani zasvirat će ove subote. Slave nevjerojatnih 40 godina na sceni, ali to ne znači da žive na starim hitovima, kao što je 'Ja volim samo sebe' ili legendarna 'Frida'. Ove godine izdali su novi album 'Vjerujem u čuda'.

Kondicijske pripreme za subotnji nastup ipak su morali prekinuti, jer je Davor Gobac imao važnijeg posla. Morao je čovjek doći u Direkt.

Reci mi Gobac, prošli put si mi bio u gostima na Dan antifašističke borbe pa sam te pitala jesi li dobar antifašist, a danas je Dan mentalnog zdravlja, pa me zanima kakvog si mentalnog zdravlja?

Pa mislim da sam solidnog mentalnog zdravlja s nekim minimalnim oštećenjima kroz vrijeme.

Začudila sam se da još niste nastupali u Areni. Ali evo, u subotu svirate i Arenu ste rasprodali?

Rasprodano je i u subotu sviramo svoju prvu Arenu. Samo sam jednom nastupao tamo, kad je Aki umro. Otpjevao sam s Parnim Valjkom jednu stvar za Akija. To je jedini put kad sam nastupao u Areni.

Jeste li uzbuđeni? Sve je veliko, drukčije…?

Ma je, uzbuđenje je. Ipak je to rodni grad i ta Arena je postala sad neki statusni simbol, valjda ako sviraš Arenu onda si Roling Stones. Uglavnom, drago mi je da se to sve dešava i to je neka kruna naše turneje 'Vjerujem u čuda'. Mi smo jedno 40 koncerata odsvirali ljetos po moru.

Radite puno. Znam da uvijek poslije budu ti naslovi: Gobac se skinuo, Gobac gol, Gobac izveo striptiz. Je li to čeka ljude u Areni ili je Arena prepristojno mjesto za striptiz?

Pa ne znam, ak mi dođe. Kaj, imam tek 60 godina. Kaj ne bi mogel, do 80 se smiješ skidat. Poslije je zabranjeno…

Na sceni ste 40 godina, čini mi se jako puno. Rijetki se tim mogu pohvalit. Čitala sam da si imao svakakve nezgode putem.

Pa imao se. Lomio sam ruke, iščešivao noge, rebra dva puta.. Desi se. Prije 20 godina svirali smo u Mariboru. Bio sam zaigran pa sam vadio daske iz bine i slagao mostiće po bini. To me zabavljalo. I onda kad sam se vraćao na bis upao sam u vlastitu rupu. I slomio rebro.

Karte za koncert su od 18 eura pa nadalje. U zadnje vrijeme ljudi se dosta žale da su karte za koncerte previše poskupile. Što je nekad bilo 50 kuna sad je 50 eura.

Mislim, Arena - to su ogromni troškovi. To je velika dvorana i puno tehnike. Nemre biti karta jeftinija od ove, zbilja nemre. U današnje vrijeme da karta oko 20 eura košta pa nije to tak puno. Mi smo kao grupa The Clash, mi želimo našim obožavateljima omogućiti da kupe kartu i dođu na koncert.

Često vas uspoređuju s Rolling Stonesima. Kažu - Psihomodo su hrvatski Stonesi, tako vam tepaju. Oni su izdržali 62 godine.Je li ti to izgleda moguće?

Mi bi u njihovim uvjetima 180 godina izdržali. Nek oni dođu u naše uvjete.

Ne izgledaju baš kao da se spremaju u penziju. Tko će prije u penziju? Ti ili Jagger?

Sumnjam da će oni uopće ići u penziju, a sumnjam da ćemo i mi uopće ići u penziju. Mislim da će naša penzija biti kad odemo u grob. Nadam se da će biti zdravlja kao kod Rolling Stonesa. Ako budemo u komadu onda ćemo svirati sigurno.. U rock'n'rollu ne mreš, mislim ta penzija je utopija. Mislim da ćemo mi radit do kraja.

I meni se čini. Tko ode u penziju, brzo mu je gotovo.

Pa ono, u penziju odeš, baš se fino opustiš i onda kihneš.

Što kažeš na ovaj slučaj Oasis? Odu - pa se vrate?

Valjda im je malo ponestalo funti. Navodno ubijaju, sve im je rasprodano za tren.

I sad traže tisuće i tisuće eura za te karte. Nisi neki njihov ljubitelj?

Volim Oasis. Nisam sad nekakav preveliki fan, ali ok mi je Oasis.

Koliko bi dao da ideš na njihov koncert?

Dao bih 18 eura sigurno.

Evo, vi ste konzistentni, tu se 40 godina, izdajete albume, stalno imate koncerte. Ovi su bili par godina, nestali su..

Oni će sad napravit 10 stadiona, uzet 50 milijuna funti i jadni opet neće svirati.

Nije baš rock'n'roll?

Pa čuj, Zapad je Zapad. Engleska je Engleska.

Spomenuli smo i Beatlese, njihovu posljednju pjesmu ikad izvukla je umjetna inteligencija, za 100 godina hoćemo čuti nekog demo AI Gobca s hitom koji je ostao na kazeti?

Toga imamo gomilu kaj nije objavljeno. Ova umjetna inteligencija toliko odvoji vokal iz čega god hoćeš, očisti ga da ga možeš koristit u studiju.

Kako ti se sviđa uopće to što umjetna inteligencija danas može generirati glazbu po detaljnim uputama i željama, kažem namjerno generirati jer ona ne stvara glazbu poput tebe.

Meni se sviđaju te pozitivne strane. Sad da ima i negativnih i da mi se to ne sviđa kao i nikome to je istina. Na kraju ne možeš znati kaj je istina, a kaj laž. Ali neke stvari ima zbilja korisne.

Za kraj mi reci,a tko sad netko želi doći na koncert, karte više ne može kupiti?

Mislim da su prodane, da je sold out.

Znači ni ti ne možeš nabaviti kartu?

I Brada i ja i Šparka smo po par sto eura dali i kupili karte da bi mogli dati svojim prijateljima.

Pa to je baš lijepo, sviđa mi se..

Pa dobro, obećali smo, ne možemo sad ne dat…