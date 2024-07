Na današnji dan prije 168 godina, munje su navodno parale nebo nad ličkim Smiljanom.

Kako i ne bi kada se te noći rodila - struja. Na svijet je stigao Nikola Tesla. Najveći genijalac ovih prostora, i izumitelj kakvog svijet nije vidio. Nikola Tesla nam je promijenio značajno živote.

Teslin otac bio je pravoslavni svećenik, a strast prema znanosti, izumima i fotografsko pamćenje: naslijedio je od majke. Studirao je u Grazu, no izgubio je školarinu i sve prokockao. Sramio se vratiti doma, ali roditelji su mu oprostili i oslali ga na fakultet u Prag. No, ni taj nije završio. Kratko je radio u Mađarskoj i Francuskoj, a onda je 1884. došao u New York s 4 centa u džepu. I tu je sve počelo.

Njegova vizija je bila i televizija, bila je vizija da ćemo imat i male napravice kojima ćemo komunicirat. Možemo reći da su njegovi izumi promijenili cijeli svijet, praktički su uveli civilizaciju u 20. stoljeće.

Evo, nestane nam nakratko ponekad struje kod kuće, i onda smo svjesni kolika je to važnost. Da ne možemo ni živjeti. Zbog njega danas imamo izmjeničnu struju, indukcijski motor, turbinu, ali i lasere i javnu savjetu. Ali za sebe je tvrdio da nije izumitelj, nego samo otkriva stvari koje postoje oko nas.

Tesla je svijetu donio struju, bežični prijenos, radio i daljinski upravljač. A smatra se da je proizveo i jednog od prvih robota. I puno je još tu toga što je Tesla patentirao. Cijeli život bio je toliko u znanosti da se kaže da je za nju bio i oženjen.

I zato ga drugi brakovi - nisu zanimali. Odbijao se ženiti kada su mu za suprugu predlagali najljepšu Srpkinju. Mnogi vjeruju da je bio aseksualan. A on je vjerovao da bi romantika previše omela njegova rad. Jednom je čak i izjavio da postoji malo izuma koje su stvorili - oženjeni muškarci. No pred kraj života, priznao je da je zaljubljen. Ne u osobu, nego u bijelu golubicu.

Volio sam u golubicu kao što muškarac voli ženu, a ona je voljela mene. Sve dok sam je imao, moj je život imao svrhu. Većinom je pokušavao objasniti, da ako se želite baviti znanošću 100%, ako želite uroniti u tu znanost, onda nećete imati vremena za obitelj. Znači nešto slično kao što su katolički svećenici.

Kao mlad je skoro umro od kolere, pa je cijelo život striktno brinuo o higijeni. Bio je ekolog već u 19. stoljeću, brinuo je koliko trošimo planet. A zanimljivo,ono što ga je posebno izluđivalo, bili su biseri. Zagreb uz Tehnički muzej Nikole Tesle danas ima i Teslin toranj na Jarunu. Po njemu se zove i beogradski aerodrom, ali i najbolji auto na svijetu.

Ali ovo T u Teslinom logotipu nije tu slučajno. Tako je izgledao presjek originalnog elektromotra koji je dizajnirao. Iako je imao nevjerojatni 271 patent u 26 zemalja, najveći znanstvenik umro je u siromaštvu.

Jedan od Teslinih prijatelja bio je Mark Twain, poznati pisac. Jako popularan u Americi. A isto tako jedan od njegovih fanova bio je David Bowie. Čak je i platio novce da on bude taj koji će glumiti Nikolu Teslu.

Jesu li se svi Teslini snovi ostvarili nikad nećemo znati. Ali svijet je sigurno učinio svjetlijim mjestom.