Tko to može platiti? Prosječna cijena najma stana u Zagrebu frapantnih 890 eura! 'To je bolesno'

Svi znamo da su cijene najma eksplodirale, da je ono što je do prije koju godinu koštalo 300 eura sada najmanje 700, a sve to u situaciji kada je plaća 1000 eura. I nemojte misliti da ćete za tih 700 dobiti nešto posebno jer toliko košta stan na rubu grada, na petom katu bez lifta i to za jednu osobu. Dobro došli u Zagreb - 400 ili 500 eura za garsonijere, 750 za jednosobne stanove, par tisuća eura za luksuz.

Ono što možete pronaći na oglasnicima je skupo, tijesno i ne odgovara realnosti grada Zagreba. Na Voltinom naselju ima jedan stan od 40 kvadrata za 700 eura. I nema cjenkanja, stoji u oglasu. A idealan je za par, malu obitelj ili dvoje studenata.

Možete pomisliti: u redu, žrtvovat ću lokaciju, pa uštedjeti. I eto vas na rubnim dijelovima grada. Ni na zagrebačkoj Malešnici, koja se nalazi otprilike 10 kilometara od centra Zagreba, situacija nije dobra. Tako se, primjerice, iznajmljuje jedan stan koji se sastoji od prostranog dnevnog boravka, kuhinje i odvojene spavaće sobe. Nalazi se na petom katu bez lifta, a cijena je 600 eura.

S druge strane, u suterenima strogog centra grada krije se jedan biser od 40 kvadrata za, pazite sada, 1000 eura. A želite li malo danjeg svjetla ili vitamina D, uvijek možete do Zrinjevca, stvarno je blizu. Dakle, samo da utvrdimo - 1000 eura za podrum, odnosno, suteren.

U potrazi za priuštivim stanovanjem pitamo se tko to može platiti, što je sa studentima koji dolaze iz cijele Hrvatske, samcima koji imaju samo jednu plaću, umirovljenicima, zapravo, većinom stanovništva ove države?

"To je bolesno, odvratno. Oni s imenom i prezimenom izdaju te stanove, bez ikakvog srama. A oni stanovi kod Muzeja suvremene umjetnosti, Bože sačuvaj, stanovi u Laništu, Bože sačuvaj", kaže Sandra iz Zagreba.

