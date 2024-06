Pazi se Musk, i Rimac radi robotaksije. piše Forbes. Čini se da se Mate sprema za globalnu dominaciju, piše Top Gear. Može li start up iz mini nacije postići gotovo nemoguće prije svih? Nemojte se kladiti protiv njih, kaže tako Wire. Ne biste vjerovali, superugledni strani mediji puni su hvale za Verne, čudo Mate Rimca, to da je otkazao poslušnost na predstavljanju nitko nije ni spomenuo. Stranci pišu da Rimac želi biti pionir još jedne autorevolucije, s autom koji sam naziva sljedećom nemogućom stvari. Verne hvale kao autonomno vozilo kakvo ne postoji. Impresionirani su dizajnom i komforom unutrašnjosti, ali i time da Rimac nije napravio samo auto: nego cijeli sustav.

O detaljima razgovaram s jedinim čovjekom koji o futurističkom taksiju zna više od Mate Rimca. On je CEO Verna Marko Pejković, Moram vas pitati za početak, kako ste se jučer osjećali na prezentaciji kad auto nije krenuo?

"Da… Nije se moglo desiti u gori trenutak. Znači radili smo na tome šest mjeseci. Cijeli tim je intenzivno radio. Pripremali smo sve sve da bude savršeno. Znači, ovaj crtić što ste pokazali i vozilo i sve ostale stvari i toliko toga što još uopće nismo ni pokazali što je tamo bilo na kampusu. I onda u onom trenutku baš kad se trebao pojaviti, blokirao je prednji lijevi kotač i auto nije mogao izaći. Probali smo 15 minuta prije toga, probali smo 20 puta prije toga i desio se najgori trenutak."

Osjećaj sigurno nije bio dobar?

"Pa nije… Premijer sjedi tu, tim je cijeli ovdje. Onako svi gledamo hoće izaći - neće izaći. Na kraju trebali smo napraviti ono što su nam svi savjetovali. A to je prototip koji ne služi da vozi, nego služi da pokaže kako izgleda finalni dizajn, kako izgleda iznutra i izvana, kako cijelo korisničko iskustvo izgleda. Trebali smo ga staviti na stage, otkrit ga i to je to, ali ne, mi smo rekli, idemo naprijed. Želimo 'vau' efekt."

I bio je malo...

"Samo krivi vau"

Greška je na kraju otklonjena. Prednji lijevi kotač se zablokirao.

"Blokirao i jednostavno nije moglo krenuti. Pola sata nakon toga je bilo sve otklonjeno i riješeno. Auto vozi, sve radi… Meni je ustvari najviše žao zbog tima koji je na tome radio. Radili su na tome stvarno intenzivno da sve bude savršeno i onda u ključnom trenutku se to desilo. Nije to u konačnici presudno. Cijeli taj event je bio jako dobro popraćen. Investitori koji su bili tamo svi su oduševljeni. Stvarno su oduševljeni s time što smo pokazali i investitori i gradovi i svi uzvanici koje smo pozvali i strani mediji. Svi super pozitivno izvještavaju o tome, ali evo, desilo se šta se desilo."

Dobro, to ćemo, nadam se zaboraviti. Događalo se i najboljima - i Jobsu i Gatesu i nema kome nije. Zanima me o samom autu, predstavljate ga kao auto koji je kao niti jedan drugi. Zanimalo me po čemu se zapravo VERN razlikuje od ovih samovozećih auta koje već postoje?

"Trenutno od autonomnih automobila postoje neke dvije kategorije. Jedna kategorija su postojeći automobili koji voze ljudi i onda gore stave senzore i kažu OK, sad su to robotaksiji i to je nešto što, recimo, postoji u Americi, što postoje u Kini. Isti auto sa senzorima gore koja autonomno vozi, ali ima i volan i papučice itd. Druga kategorija su nešto što mi zovemo 'tosteri'. To su mini busevi, koji su za šest ili osam ljudi koji nisu baš fokusirani na neko korisničko iskustvo. Naš auto je dvosjed, fokusiran na korisničko iskustvo. Da taj interijer bude savršeno mjesto gdje ćete provesti vrijeme više kao vaša, recimo, dnevna soba nego nekakav automobil. I to još nitko nije tako prikazao. Drugi dio je da je to dio jednog ekosustava. Znači, auto je dio ekosustava koji uključuje i infrastrukturu. Mother shipovi kako ih mi zovemo gdje se oni čiste, gdje se radi inspekcija gdje se održavaju tako da vozilo uvijek bude čisto i sigurno. I treći dio je aplikacija, odnosno cijela platforma koja služi da bi se mogla usluga koristit."

Je li taj auto već bio na cesti?

"Taj auto koji ste vidjeli jučer nije bio na cesti, ali on je jedan od prototipova koji služi za druge stvari. Znači, imamo prototipove koji se testiraju upravo sad u Zagrebu, autonomna vožnja se testira. Konkretno, u Novom Zagrebu sa sigurnosnim vozačima koji su unutra. Ne možemo odmah izaći s autonomnim vozilom koji nema ni volana ni pedala. Moramo biti sigurni da sve savršeno funkcionira."

Bit će u nekom trenutku biti neka testna faza prije?

"Ona sad traje. Mi sad imamo vozila koja voze autonomno po Zagrebu sa sigurnosnim vozačem koji prati sve i spreman je intervenirati ako nešto krene po krivu."

Jednom kad krenu, moći će ići na autocestu?

"Apsolutno. Već sad ti prototipovi koje testiramo idu na obilaznicu. Oni su limitirani na 130 km na sat. Oni nikad neće kršiti zakon, ali mogu definitivno otići i do aerodroma i po obilaznici itd.."

S puno ljudi sam razgovarala o ovome što ste napravili. Mnogi stručnjaci, kažu, pohvaljuju sve što su dosad vidjeli, ali postoji ta skepsa. Je li stvarno moguće da će to biti gotovo do 2026. Vi kažete da može?

"Da, Mi smo na početku rekli da će konačni rok za izlazak usluge za korisnike bio 2026. Puno stvari koje smo dosad napravili tek sad izlaze u javnost. Sad kad smo prezentirali, sad možemo pokazati i pokazat ćemo i tvornicu koja sad kreće u izradu i taj mother ship koji sad kreće u izgradnju u Buzinu i vozila koja se sad testiraju, tako da nekako svi ti dijelovi slagalice sad napokon dolaze na svoje mjesto i vjerujemo 2026. za komercijalnu uslugu u Zagrebu je realistična."

Međutim, jedan ste rok već probili. Jeste li se prošli put zaletjeli kad ste bili govorili da će biti već 2024.?

"Imali smo te neke međurokove. Mi smo uvijek govorili 2026. Dio razloga je u tome što nismo očekivali da će trajati, recimo, odobrenje Europske komisije godinu i po skoro dvije godine. Investicijska klima prošle godine bila je katastrofa i unatoč tome smo uspjeli početkom ove godine zatvoriti rundu od 100 milijuna eura. Iako ima puno kompleksnijih stvari koje se pomiču, puno toga će sad tek postati vidljivo i sad mi napokon možemo pričati o tome."

Ono što me zanima, koji je u ovom trenutku vama najvažniji problem s kojim se bavite, odnosno koji morate razriješiti tamo?

"Definitivno prvo moramo staviti vozila na ceste. To je fokus 90 posto firme, ali nakon toga dolazi jedan teži problem. Ustvari, teži problem koji ljudi uopće ne razmišljaju, a to je kako od toga napraviti pravu uslugu koja će biti stvarno komercijalno isplativa. Taksiji su vrlo kompetitivna usluge."

Kako će ovako futuristički vozilo koje izgleda nevjerojatno biti konkurentno cijenama u Uberu i Boltu ili bilo čemu?

"Dva su glavna načina. Jedan način je u stvari mičemo vozača. To je nekih 50, 60 posto troška i to djelomično mijenjamo sa sustavom autonomne vožnje, ali ne u potpunosti. A drugi način da će se ovo vozilo puno više koristiti. Inače, ovo vozilo će se koristiti 5, 6, 7 puta više u odnosu na druge taksije, iako će auto biti skuplji. Zato smo stavili sve ove stvari unutra taj veliki ekran, super udobna sjedala, super interijere itd. Moći ćemo ga koristiti puno veći broj kilometara. Znači, usluga bi trebala biti puno konkretnija za krajnjeg korisnika."

Brinu li vas ove neke sitnice koje možda mogu poći po zlu jer može auto odjednom stati na cesti jer mu je stala baterija. Vidjeli smo one testove što oni rade u Americi. Otvori majicu ispod ima stop znak na majici. Jel vas takve stvari zbrinjavaju?

"Mislim da bi usluga mogla izaći na cestu, mora biti redundantna. Mora postojati alternativna rješenja. Mora postojati nekoliko točaka koje osiguravaju da ne postoji samo jedno mjesto gdje može nešto faliti i da onda usluga stane."

Ono što većinu ljudi zapravo zabrinjava je taj aspekt sigurnosti. Konkretno, Verne zgazi pješaka na pješačkom prijelazu. Tko je kriv?

"Prvo, to je vrlo nemoguć scenarij, Na početku da bi mogao uopće izaći na cestu, mora pokazati da je sigurniji nego ljudski vozač. Znači, ako se desi takav scenarij koji spominjete, bit će prvo jasno odrediti iz svih senzora i svih podataka koji se snimaju. Tko je kriv, jer ako je kriv auto, onda je odgovornost na operateru. I onda se opet gleda je li kriv sustav autonomne vožnje ili kriv sami auto. To se ispravlja i nakon toga se onda gleda jesu li slijeđene sve procedure otprilike kao u avionskoj industriji. Znači, putnik nikad nije kriv zato što nema nikakvu kontrolu."

Vi tvrdite da je auto bez vozača sigurniji?

"Na početku, kad izađe, nešto sigurniji mora bit, a dugoročno puno sigurniji."

Što kažete na skepsu koja postoji kod određenog broja ljudi ? Imam osjećaj kao da su dio ljudi možda čak dio medija, kao da aktivno zapravo nekako želi da ne uspije vaš ovaj projekt. Kako se s tim nosite?

"Neke dane lakše, neke dane teže, ali ja mislim da u stvari velika većina ljudi nas podržava. Znači, velika većina ljudi s kojima smo mi u kontaktu kaže da radimo super stvari: od Nevere, Campusa, milijardu eura stranih investicija, preuzimanja Bugattija. Sve te stvari ljudi jako podržavaju. Što se tiče ovih nekakvih, ajmo reć negativnih aspekata, mislim da je bitno jako razlučiti nekakvu konstruktivnu kritiku koja se treba dobro slušati i probati naučiti sve što se može. Ja osobno pokušavam vidjeti ima li nekih aspekata koje mi ne razmišljamo. Ajmo vidjeti što drugi kažu o nama. Da li nešto od toga možemo naučiti, implementirati, poboljšati, jasnije komunicirati. A onda ima jedan drugi dio koji nije baš konstruktivan i u konačnici to moramo na neki način ignorirati."

Koliko vas zabrinjava Elon Musk koji je najavio 8. 8. svoj veliki robotaksi?

"Kad smo Rimac gradili, u jednom trenutku je Tesli krenulo 2013. S modelom X i onda je nama bilo puno lakše dobiti novce od investitora jer je cijela industrija počela. Počeli su ljudi više gledati električne aute. Počeli su dolaziti investitori. Tako da se nadam da ovo što će nam predstaviti, da će biti super uspjeh jer je to toliko veliko tržište i sve što radimo, mi smo dovoljno diferencirani da ono što oni naprave bolji posao bolje je i nama, tako da se navijamo za njih."

Znači dobro piše Top Gear da ste spremni za globalnu dominaciju?

"Spremni smo i nadam se da ćemo mi postaviti standarde kako bi usluga trebala izgledati. Ne nužno u tome da imamo najveći broj taksija ili najveći broj vožnji, ali na način da u svakom gradu gdje pružamo uslugu ljudi, kad jednom probaju našu uslugu, ne žele probati nešto drugo."

Želim vam svu sreću.