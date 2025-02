Nije ratni profiter. Čedo Prodanović: 'Hrvatska bi bila pet puta normalnija zemlja da je Sanader ostao'

"Možda nisam najzaslužniji za hrvatsku samostalnost, obranu i međunarodnu afirmaciju, ali bogami nisam ni ratni profiter", rekao je iznoseći obranu na ponovljenom suđenju u listopadu 2018. I bogami, nije. Ivo Sanader pravomoćno je oslobođen optužbi za aferu Hypo.

Da, to je jedno od onih pet procesa koje su svi zaboravili jer traju puno predugo. Tko se rodio na dan kad je bivši premijer prvi put kao okrivljenik ušao u sudnicu, danas ide u srednju školu.

"Želim se ispričati što sam došao ovako obučen jer mi je rečeno da idem u bolnicu", rekao je u prvom obraćanju sudu Sanader u vesti. Tako obučenog tada su ga svi željeli vidjeti, gomila novinara čekala je sat vremena na ulazak na sud, prijenos se pozorno pratio i u Saboru. A onda su krenuli maratonski procesi, gotovo iz dana u dan, nema tko nije svjedočio, obitelj, prijatelji, susjedi, poduzetnici, estradnjaci, pa i Mišo Kovač koji je svoje svjedočenje završio okrenuvši se prema Sanaderu s pitanjem "jesi li zadovoljan, predsjedniče?"

Obranu nije mijenjao od prvog dana

Zadovoljan današnjom presudom je i Sanaderov branitelj Čedo Prodanović, ali ne i svim procesima najpoznatijem klijentu. "Išlo se, i to sukcesivno, u pet odvojenih postupaka, što je apsolutno nonsens. Mi, naravno, smatramo da i u onim kaznenim djelima za koja je osuđen nije bilo mjesta osuđujućim presudama", kaže za Direkt Prodanović.

Kao i Sanader, koji obranu nije mijenjao od prvog dana. "Kao predsjednik HDZ-a i predsjednik Vlade, ponosan sam na sve što sam napravio. A ovo što mi se inkriminira nema nikakve veze. To su laži", rekao je pred istražiteljima još u srpnju 2011.

No, dosta o suđenjima. To ionako danas malo koga zanima. Od one legendarne "doviđenja i hvala vam svima na suradnji", mnogi su čekali povratak, Facebook stranica Ćaća se vraća doživjela je kultni status, a bivši premijer potvrdio karizmatski status među domaćim političarima. "Činjenica je da je on tada bio i do danas ostao netko o kome se priča, netko o kome se rade memeovi, netko tko je bitan, sad je li bitno koliko će dugo ostati u zatvoru ili kad će izaći, o tome se da diskutirati. Ali da je ostao bitan nakon svih tih 15 godina, jest", kaže satiričar Siniša Mareković Car.

Mogli bi se vraćati u daleko prošlost, gledati ga kako je bio samouvjeren i moćan u počecima, s kim se sve srdačno družio, tko ga je sve na sva usta hvalio. Mnogi su ga smatrali najboljim govornikom u povijesti naše politike, ali mnogi se toga više ne sjećaju, što nije čudno jer je u zatvoru ukupno 3606 dana i zna se za koliko bi otprilike mogao van. "On je sada blizu deset godina u pritvoru. Znači, za dvije godine", kaže Čedo Prodanović.

Vodi knjižnicu i pjeva u klapi

Posljednji put vidjeli smo ga u kaznionici u Lipovici, gdje sam od njega doznao koliko se i što čita u zatvorskoj knjižnici, jer u njoj radi kao voditelj, a u kaznionici pjeva i u klapi. Zakon nam je branio da Sanadera snimimo, posljednji razgovor pred kamerom ostaje onaj iz 2018., malo prije drugog odlaska u zatvor, sa predstavljanja njegove knjige "Velika koalicija", kojom je to predlagao HDZ-u i SDP-u. "Znam na koje problem nailazi svaka aktualna vlada, kad je jaka oporba, smatram da kad bi se dvije stranke ujedinile da bismo prije svega završili Drugi svjetski rat", rekao je tada Sanader.

Stranke ga do danas nisu poslušale, ali Sanaderov odvjetnik i dalje vjeruje da bi Hrvatska bila pet puta normalnija zemlja, da je Sanader ostao. "Nije bilo takvih podjela kao što su sada, to je sigurno. Suradnja opozicije i pozicije je bila u skladu s Ustavom i zakonom. I drugo, on je onima koji su postavili spomenik Francetiću naloži da ga sruše", vjeruje Čedo Prodanović.

I tako bi, dodaje, i danas bilo s odnosom prema "Za dom spremni" i drugim devijacijama. Ali, taj film nećemo gledati, ćaća se u politiku sigurno ne vraća. Ali na ulicama bi ga mogli redovno sretati već sa godinu, dvije.

