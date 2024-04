Britanski premijer Rishi Sunak vrlo ozbiljno je pričao da će država financirati više slobodnih dana roditeljima kako bi im omogućili da budu češće s djecom. To bi jedan drugi dan bila važna tema, ali ovaj put nije jer je obukao tenisice pa više nikoga nije bilo briga kakve politike će provoditi.

Od CNN-a do Guardiana, ovako izgledaju naslovi. "Bile su to najkul tenisice, a onda ih obuo premijer", "Uništio je tenisice sezone, ako ih imate, odmah ih izujte i više ih nikada nemojte obuti". Neki čak tvrde da ih se nakon Rishijevog pojavljivanja više ne može vidjeti na ulicama Londona.

Postale važnije od inflacije i stambenih problema

"Nije važna vijest, ali je neobična. O politici je dosadno izvještavati, pa ako imate nešto i radite nešto drugačije, o tome pričate. On je htio biti ležerniji, htio je pokazati da može biti ležeran. Ali postoji i ta varijanta, je li zapravo htio odvući pažnju s nečeg drugog, o čemu nije htio da se priča, pa se sad priča o tenisicama", komentira komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.

I tako su Rishijeve tenisice od 120 eura postale puno važnije od inflacije, od stambenih problema Britanaca ili krize u kraljevskoj obitelji. A kako su svi počeli pisati da je uništio omiljene tenisice Rihanne i Harrya Stylesa, Rishi Sunak se za ovaj, eto, neviđen čin, odlučio ispričati. U svoju obranu kaže da ih nosi oduvijek.

"Očito se želi svidjeti mlađoj publici", smatra glavni urednik magazina Story Marko Banjavčić.

Sjećate se Tomaševića u tenisicama?

Afera tenisice nije zaobišla ni Hrvatsku. Gradonačelnik Tomislav Tomašević prije tri godine je svečano na Pantovčaku dočekao Emmanuela Macrona - u tenisicama.

Tenisice kod političara, da ili ne? "Pa da, ali ne u svakoj situaciji", kaže Banjavčić.

No, tenisica se političari ne odriču. Nosio ih je Barack Obama, i to jako često, ali i bivša premijerka Theresa May, Justin Trudeau pa i Brigitte Macron koju baš i nećete vidjeti u ovim "jeftinim" od 100 eura.

Macan: 'Ovako pokazuju da su jedni od nas'

"Ako su skupe, morate puno pričati o tome odakle vam, a ako su jeftine, dobit ćete više simpatija i pokazati da niste snob. Političari su uvijek u odijelima, cipelama. Ovako pokazuju da su jedni od nas, humanizira ih se, nisu ti super ljudi, iznad nas", govori Macan.

Da je jedna od njih u kampanji je 2020. pokušala dokazati Kamala Harris. Postala je prepoznatljiva po svojim starkama u svim bojama. A, zanimljivo, na skupove je išla u tenisicama, na košarku u štiklama.