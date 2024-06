Hrvatska je i službeno ispala s Europskog prvenstva u Njemačkoj. Legendarnog sportskog komentatora Božu Sušeca ugostila je Mojmira Pastorčić u RTL Direktu koji je prokomentirao igru reprezentacije, ali i mnoge druge stvari.

Izgubili smo i teoretske šanse za prolazak u osminu finala. Engleska nije pobijedila Sloveniju s tri razlike, znači Hrvati je put gotov?

Da, onaj osnovni cilj koji je postavljen da prođemo grupu nije postignut i vrlo pošteno i časno Dalić preuzima odgovornost za sebe. Jer tko bi drugi. On je izabrao ovu momčad i taktiku s kojom ćemo igrati. jedino što nije izabrao je tu silnu količinu sportske nesreće koja se dogodila. Ali nogomet je jedan sport gdje nema nikakve kozmičke pravde. Recimo, tim koji je puno bolji, koji ima 20 udaraca na gol i 80 posto posjed lopte izgubi utakmicu od tima koji ima jedan ili dva šuta na gol. Nama se složilo bezbroj stvari. nebesa su bila protiv nas. usud, sudbina, Dalićev sastav, koncept izmjene i dva Josipa su kriva. Juranović i Stanišić.

Kako ste vi sinoć preživjeli taj šok u 98. minuti?

U sportu sam već dugo, dugo i doživio sam više takvih šokova. Prisjetimo se onoga što nam se dogodilo s Turskom 2008. godine u Beču kad smo dali gol u 119 minuti, a u 120 minuti nam se zabio gol. I onda smo pucali penale i izgubili. I na toj utakmici Luka Modrić nije iskoristio jedanaesterac. Sad teško je reći da Luka nije trebao pucati, ali zaista Luka ima na svom životnom kontu 11 neiskorištenih jedanaesteraca. To je puno.

Ali čudesno je bilo to jučer gledati. U jednom trenutku fula jedanaesterac, a 33 sekunde kasnije ga zabije. Baš čudesan prizor.

Mislim da su vrlo potresne bile slike tih trenutaka posebno Lukinog očaja, razočarenja i svima nam je bilo žao. I meni je strahovito bilo teško. Mislio sam je li to najgore, ili je ta Turska bila najgora. Nogomet zna nekad bila baš okrutan.

Mislite li da je ovo bila zadnja Modrićeva utakmica koju smo gledali?

Bilo je neumjesno sinoć odmah poslije utakmice pitati - jel ovo vaš kraj? Modrić može još igrat i on je ambiciozan igrač. Mogao je još ove godine za ogromne pare otići igrati u arapske zemlje ili u SAD. Ali on je odbio, on je odgađao to, on traži da karijeru završi kao veliki igrač u Realu. Hoće li on dalje igrati za hrvatsku reprezentaciju ili neće mislim da je prvenstveno na njemu da odluči i da svaki izbornik koji bude, bio to Dalić ili netko drugi bi ga rado imao još neko vrijeme u momčadi možda ne za svih 90 ili 120 minuta ali dao bi mu minutažu koju luka još jako puno može dati ali ne samo kao taj vezni igrač već kao čovjek kao lider.

Dalić kaže da igrači zaslužuju samo pohvale, niti malo kritike. Slažete li se s tim? Konkretno, zaslužuje li Marcelo Brozović pohvale za svoju jučerašnju igru?

Igrači zaslužuju pohvale za silno htijenje, želju i požrtvovnost na ovoj zadnjoj utakmici. Ali ima i toga da nisu ispunili očekivanja mnogih. I Dalić nije ispunio očekivanja. Moje osobno mišljenje da za veliki uspjeh moraš imati standardni sastav, pogotovo stoperski par mora biti uigran. kad su Talijani imali najviše uspjeha? Kad im je stoperski par bili Nesta i Cannavaro. Igrali su 80 utakmica zajedno. Prvu utakmicu su igrali Šutalo i Pongračić, drugu je bio Gvardiol u stoperskom paru, prije toga Erlić. Nije bilo standardizirane momčadi na tom problematičnom mjestu desnoga beka. Prvu utakmicu igrao Stanišić, drugu Juranović, treću Stanišić i Juranović. Bez standardne momčadi gdje se zna hijerarhija teško je postići neke ozbiljnije uspjehe.

Pohvalili ste Dalića da je preuzeo dio odgovornost, međutim, mislite li da ima dio odgovornosti u tom smislu što nije dobro postavio igru?

Koliko god je on pobrao lovorike za sve one uspjehe jer on je sigurno naš najuspješniji izbornik svih vremena i uvjeravam vam da će on to i ostati. teško je uopće zamisliti i ponoviti da budeš drugi i treći na svijetu ovako mala jedna zemlja. Uz pomoć svih naših navijača koji su stvarno svjetsko čudo

Puno se govori o toj hijerarhiji igrača. jesu li naš problem na ovom turniru bile godine ili to što se favorizira igrače koji su prestari da bi igrali?

Pa pred Dalićem je bila strašno teška odluka. Da li dirati to, kako su ga neki nazvali, sveto trojstvo na kojem se bazirala naša reprezentacija. Brozović kao zadnji vezni te Kovačić i Modrić. To su stvarno tri veleigrača. Nogometna velemajstora. Nažalost, osim Kovačića, ova dvojica više nisu dala onaj doprinos koji su do sada davali. Jel to pitanje godina, kod Modrića moguće. Jedna je stvar Pepe koji igra za Portugal i ima 41 godinu, ali on je stoper i to je nešto sasvim drugo, a ne ovdje gdje Luka drži sve konce i pretrči 12 kilometara. Godine ipak čine svoje i to svi znamo. A Brozović je otišao u tu ligu gdje nema jakih utakmica i to je daleko ispod onog Marcela Brozovića kojeg mi volimo i koji je bio nezamjenjiv. Meni je recimo neobjašnjivo da na utakmici s Italijom koju moramo dobiti počinjemo igru bez špicigrača

