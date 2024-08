BITKA ZA PARKING / Blokovske podjele, rotacijske garaže i obećanja: Vodi li put do pobjede na lokalnim izborima preko parkirališta

Rebalans proračuna se bliži, a doba skupih političkih obećanja je daleko iza nas. No, dobra je vijest da ima još izbora pa će biti još političkih darova. Doduše, nešto skromnijih jer na rasporedu su dogodine lokalni izbori, a put do pobjede u velikim gradovima vodi preko parkirališta. Barem se tako čini sudeći prema najavama, projektima i buci koja se u javnosti stvara svaki put kada se raspravlja o cijenama, zonama i mjestima za parkiranje u gradu, i to ne samo Zagrebu. Više u priči Direktovog reportera Ivana Skorina