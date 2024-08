SKANDINAVIJA UMJESTO MEDITERANA / Bježe od vrelog ljeta na sjever. Žele li 'klimatski turisti' odmarati na Jadranu na +35?

Oluje i pljuskovi donijeli su kraj toplinskog vala, no, ne brinite - već stiže novi. Ljeta su to na kakva se moramo naviknuti, no turisti bi se mogli prilagoditi. Jer raste broj onih kojima nije gušt pržiti se na +35, kupati u pre-toplom moru i spavati pod klimom jer su noći sve češće poput onih tropskih. Zato razmišljaju o tome da neka buduća ljeta ne provedu na Mediteranu, već na sjeveru Europe. Jer osvježenje uz 20 stupnjeva, na vrhuncu toplinskog vala, zvuči itekako privlačno. Mijenja li se turistička klima u Dalmaciji provjerila je Dragana Eterović