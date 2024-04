VIRTUALNI RAT ZA BIRAČE / Bacaju high-kickove, stavljaju majonezu na sendvič i hrane kravice: 'Nije lako biti TikToker'

Isključite radio, televizore, nemojte kupovati novine! U virtualnom prostoru otvorena je nikad žešća borba za glasove. Ozbiljno su se aktivirali gotovo svi političari - više ili manje uspješno, pa se među mladima pojam 'cringe' koristi više nekog ikad. No, političari primijećeni jesu, a neki su nas i nasmijali. 'Jesam ljepši uživo ili na televiziji?', upitao je Tomislav Tomašević, Možemo!. 'Mi smo normalni ljudi, mi smo jedni od vas', rekao je Marin Miletić, Most. 'Pametno je da se oglašavaju na društvenim mrežama, samo je pitanje rade li to pametno. Neki ne paze na demografske postavke takvog oglašavanja, neki ne paze na geolokacije, a neki dobro ciljaju populaciju koju trebaju', smatra komunikacijski stručnjak, Željko Riha. Dodatni je 'bonus' što ćete prezimena Plenković, Grbin, Penava, Grmoja, Benčić čuti i nakon što u ponedjeljak nastupi izborna šutnja. Jer društvene mreže ne može se zaustaviti. Prilog reporterke Katarine Brečić.