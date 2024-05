Sada kada smo se valjda svi zasitili roštilja nakon Prvog maja - vrijeme je za nešto potpuno drukčije. Azija je stigla u Zagreb, a njena četvrt smjestila se baš na Strossmayerovom trgu. Malom Azijom šire se tako mirisi kimčija, pak čoija, dašija, lososa i svinjetine. A oni Hrvatima i nisu nepoznati.

Imate li svoje favorite, je li to ramen, sushi? "Ja obožavam sushi, ja bi samo to mogla jesti, ali danas mi je prijateljica preporučila bao bunse i bili su odlični", kazala je Tamara iz Stona. Hrvati su ludi za Azijom, i to već neko vrijeme, a poseban hit su mekani jastučići ili bao bunsi. Ovdje ih rade s lososom i trganom svinjetinom.

"One su imale odmah jako dobar prolaz, nije ih se trebalo nešto posebno promovirati. One se rade na pari, i moraju biti mekani, i zato je jako važno čekati pravi trenutak jer ne smijete ih vaditi prerano ni predugo ih držati na pari da ne ostanu gnjecavi", kaže Tomislav Sekulić chef.

Dobar tajming

Stvar je dakle - u dobrom tajmingu. A ekipa RTL Direkta u pravo vrijeme došla je do šefice Kwanpai, baš kada se radio pad thai. Klasični tajlandski street food s prženim rezancima.

"Kada stavimo ovo dogodi se magija i svi pitaju: kako je tako dobro. A samo smo stavili limetu. I začini naravno, stavljamo ovo i čili", kaže.

I to je magija? "Da. Kada kuhamo za Hrvate onda napravimo manje ljuto jer oni vole blage rezance", kaže Kwanpai Kokjaidee.

"Ljudi ovako žele iskusiti azijsku kulturu koja je izrazito dobra i ukusna", kaže chef Jerico Evangelista. Popularan je ovdje korejski hot dog, hakata ramen za kojeg se temeljac kuhao gotovo 15 sati i japanski klasik: sushi. Ali, nemojte misliti da ovi kuhari nisu probali hrvatske klasike.

"Volim ćevape. I što još? I grah. Zašto? Jer, na Tajlandu mi jedemo rižu s mesom, a ovdje ćevape s kruhom, i u tome je razlika. Volim ćevape s lepinjom, obožavam taj okus i miris", dodaje Kwanpai Kokjaidee.

Azijsku kulinarsku turneju ekipa RTL Direkta završila je na desertu. Moči. Japanski ljepljivi kolačić od riže, ovdje, omotan oko smrznutog sladoleda. Samo, poslušajte kada vam chef kaže da se moči ne jede direktno iz hladnjaka.