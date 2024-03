RTL-ova voditeljica Damira Gregoret u posebnom izdanju Direkta razgovarala je s političkim analitičarom Matom Mijićem.

Vi na ovim izborima savjetujete nekoliko desnih kandidata: Mislite li da ih kroz sve ove ideje može privući Zoran Milanović?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad ste jedna stranačka figura kao što je predsjednik, a zastupate određena stajališta one druge strane, onda možete dobiti određene simpatije. Ali, u trenutku kad se vi stranački svrstate, što na parlamentarnim izborima morate - i u ovom je slučaju Milanović SDP-ov kandidat i SDP-ov čovjek - onda je to puno problematičnije. Birač desnice mora istrpjeti jako puno SDP-ovih kandidata, jako puno njihovih izjava i politika s kojima se ne slaže da bi možda dočekao Zorana Milanovića kao premijera".

Čini li vam se izgledan taj scenarij?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je prilično kategorija - dotakao sam dno života. Onako očajnički potez."

Mislite da ne?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Teško."

Za predsjedničke izbore?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je nešto drugo jer su personalizirani. Zoran Milanović zastupa određene desne politike i u tom smislu dio birača desnice i HDZ-a čak bi mogao pridobiti."

Banke, trgovački lanci pa čak i Hrvatska first.. Što vam se čini? Je li to populizam, čime se koristi Milanović?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zoran Milanović koristi populizam kao tehniku: nema tu nekog naročito populističkog sadržaja jer općenito nema velikog sadržaja. I sam je to priznao jer ne zna uopće na što će mu post-izborni partneri pristati. Nije se Milanović jako puno promijenio kroz godine. Samo je nekada imao okove te stranačke politike. Bio je predsjednik stranke, predsjednik vlade... Sad je on taj koji jest. Slobodan i tko istrpi, istrpi"

Sinoć Milanović, Preksinoć Plenković u velikim intervjuima za RTL Danas. Što vam se čini? Tko je više profitirao?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Andrej Plenković je želio odati dojam da ga ništa od toga ne izbacuje iz takta, da on ide stabilno po kolosijeku, da je sve onako kako je HDZ zacrtao. Ali, sama činjenica da su promijenili strategiju izlaska na izbore pa i to da idu u kobasičastoj koaliciji, govori da ni oni ne žele izgubiti ni jedan glas, da je očito i po njihovim procjenama ta utrka neizvjesna. Samo moram priznati, da bi to bila vjerodostojna kobasica, nedostaje tajni sastojak, a to je SDSS."

Milanović, Njegov nastup?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja mislim da se Milanović može jako dobro kontrolirati kada to želi. On taj svoj neobuzdani karakter koristi kada želi, kada mu to politički ide u prilog. Mislim da je dao natuknuti tu jednu svoju medijansku podlogu svog angažmana na ovim izborima, a to je da je on jedini koji može okupiti tu raznorodnu koaliciju i maknuti HDZ s vlasti. To nam je dobar dokaz da on neće odustati od svojih planova."

Klasičnih sučeljavanja Plenković - Milanović neće biti iz jasnih razloga. Tko ima više koristi od toga?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Plenković ima više koristi jer je Milanović tu izazivač. Retorički je jak, HDZ-ova vlada koliko god se oni dičili nekim besprijekornim rezultatima, ipak ima i ozbiljnih afera i ta pozlata lika i djela Andreja Plenkovića je u određenoj mjeri pala. Milanović bi to težio do kraja razmontirati. Mislim da Milanović može žaliti što se ne može sučeliti s Plenkovićem, a da Plenkoviću - koji ima stabilnije biračko tijelo i jaču terensku infrastrukturu - to što nema sučeljavanje ide u prilog."

Službena kampanja počinje tek sutra. Milanović je najavio da će ići po istim tračnicama, Može li očekivati reakciju ili DIP-a ili Ustavnog suda dok traje kampanja ili tek nakon izbora?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim tek nakon izbora, zato što dok traje kampanja oni predsjedniku mogu staviti soli na rep. Opozvat ga ne mogu, kaznit ga ne mogu, a ne mogu kazniti niti jednog izbornog aktera pošto jedan čovjek koji je predsjednik svašta govori. Oni mogu kazniti liste i kandidate na listama i bilo bi u krajnjoj liniji nepravedno kazniti SDP zato što će on biti njihov potencijalni mandatar, kandidat za premijera . Mislim da se neće petljati dok kampanja traje. Mislim da je u kampanji sve moguće, a uloga Ustavnog suda je najveća jer će oni dobiti najviše pritužbi. Svi koji imaju neki put do većine će htjeti vodu na svoj mlin."

Čini li vam se poništavanje izbora kao realna opcija nakon izbora?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je najteža i najgora opcija, ali ako stvari budu toliko neizvjesne, ako bude toliko pritužbi, Ustavni sud će se tu morati čvrsto postaviti. Ako, unatoč upozorenju Ustavnog suda, građani izaberu Milanovića, narod je u ovoj državi suveren, tu Ustavni sud može reći - on se ponašao neustavno, ali narod mu je dao uvjerljivu pobjedu - tu je stvar čista. S druge strane, ako HDZ uvjerljivo pobjedi, neće se sigurno buniti."

Što je s ostalima? Kako bi se trebali nametnuti svi ostali?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jako je to teško. Baš zato što imamo veliku polarizaciju. Njih dvojica su jake figure koje su odvukle svu pozornost. Mostovci rekli da su puno radili u Saboru pa da im kampanja ne treba. Sada je na žalost rad u Saboru svima pao u drugi plan. Sada bi Mostu kampanja dobro došla. Možemo! nastoji privući neke pristojnije glasače ljevice kojima je Milanović previše i retorički i idejno, a Domovinski pokret je ubrizgao ovaj neki adrenalin u fotofinišu prije službenog početka kampanje potpisujući te neke koalicijske sporazume. E, sad, hoće li se taj nalet ispuhat do izbora, vidjet ćemo."

Što je izglednije 18. travnja?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Najizglednije je da ćemo mi u vrećama za spavanje ovdje spavati na RTL-u, ali što se tiče te dvije priče, Milanović ima puno kompleksniju priču. On sam kaže da on mora i s djelom desnice, što znači da mora privoljeti svoju stranku, ali i Možemo! na takvu jednu suradnju. Plenković, ako skupi dovoljno mandata, ima puno čišći put prema većini. Teško je bilo što predvidjeti, ali HDZ ima lakši put, ako uspije izboriti dovoljno mandata. Milanović ima vrlo kompleksno slaganje te većine i to će se vjerojatno otegnuti danima."

DP.. S HDZ-om ili SDP-om?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prije s HDZ-om."